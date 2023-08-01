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Дональд Трамп: демократы разожгли массовую истерию против России, которая способствовала возникновению конфликта на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп опубликовал статью, в которой обвинил демократов и Байдена в поддержке антироссийского настроя в США. Хотя демократы делали это для того, чтобы не допустить избрания Трампа президентом, это способствовало углублению конфликта с Россией и возникновению конфликта на Украине. Журнал Newsweek отмечает, что Трамп последовательно критикует действующую администрацию за политику на Украине и становится всё более радикальным в своих претензиях.
Дональд Трамп: демократы разожгли массовую истерию против России, которая способствовала возникновению конфликта на Украине
AP

Расследование конгрессом США связей Трампа с Россией, так называемый Russiagate, привело не только к ухудшению отношений между странами, но и «частично способствовало» возникновению конфликта на Украине. Такое мнение высказал сам бывший президент США, сообщает Newsweek. Кроме того, Дональд Трамп считает, что противоречия между США и Россией по украинскому конфликту могут впоследствии привести к Третьей мировой войне. Свои заявления американский политик делает в рамках своей предвыборной кампании за номинацию на пост президента от республиканской партии.

«Неизбранная клика в высших эшелонах нашего правительства совместно с выбранным ими кандидатом Хиллари Клинтон и их союзниками в СМИ предприняла фактическую попытку государственного переворота», — так бывший президент США обозначает расследование против себя. Это, по его мнению, привело к тому, что «в критический момент, когда мы должны были снижать напряжённость в отношениях с Россией», они «разожгли массовую истерию, которая помогла толкнуть Россию прямо в объятия Китая».
 
Бывший президент обвиняет действующую администрацию в разрушении отношений с России, и считает, что эта политика «отчасти подпитывается затянувшимся угаром бреда Russiagate». Итогом стало то что, «Украина полностью опустошена, неисчислимое количество людей было убито, и мы вполне можем оказаться в Третьей мировой войне», — заканчивает свою мысль Трамп. Бывший президент США уверен, что Russiagate был намеренно организован Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, для того чтобы последняя победила на выборах 2016 года.
 
Newsweek напоминает, что между Дональдом Трампом и федеральными правоохранительными органами США с 2016 года существует конфликт из-за предполагаемого сотрудничества Кремля и Трампа с целью не допустить победы Клинтон. В качестве доказательств прессой, членами Сената и конгресса США приводились многочисленные контакты деловых партнёров и сотрудников Трампа с представителями России. В то же время, более поздний официальный отчёт специального прокурора Роберта Мюллера «не смог установить, что какие-либо члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством в его действиях по вмешательству в выборы».
 
Хотя следователи специально оговорили, что отчёт ещё не означает невиновность Трампа, сам политик именно это утверждает на публике. «Трамп регулярно использует отсутствие доказательств, чтобы заявить о своей невиновности и нарисовать картину «глубинного государства», стремящегося заблокировать его президентство», — пишет американский журнал.  
 
Усиливает позицию Трампа и новый отчёт расследования министерства юстиции США, которое было инициировано ещё в 2020 году при Трампе. В 300 страничном документе показано, что изучение связей президента Трампа и России, начатое в 2016 году, представляет собой «сборник сырых, непроанализированных и неподтверждённых разведывательных данных» и «ФБР никогда не должно́ было начинать своё расследование».
 
Критики бывшего президента-республиканца тем не менее продолжают обвинять его в поддержке России. Основания им дают в том числе высказывания самого Трампа, полагает Newsweek, который на предвыборных митингах подчёркивает свои хорошие отношения с Владимиром Путиным и обещает «положить конец войне между Украиной и Россией в течение 24 часов» в случае повторного избрания на пост президента США.
 
На недавнем предвыборном митинге в Пенсильвании Дональд Трамп даже призвал республиканских конгрессменов «воздержаться от какой-либо военной поддержки Украины до тех пор, пока администрация Байдена не начнёт сотрудничать с республиканцами в Конгрессе для расследования предполагаемых деловых операций (действующего — ИноТВ) президента и его сына на Украине и других странах».
 
Аммар Мусса, представляющий национальный комитет Демократической партии США, считает, что Трамп использует вопрос помощи Украине для политических игр, что идёт на руку только Владимиру Путину. С ним, очевидно, согласны и некоторые консервативные республиканцы, которые «регулярно присоединяются к демократам, чтобы поддерживать расходы (на финансирование Украины — ИноТВ) на нынешнем уровне, считая любые уступки России неприемлемой ценой», — сообщает Newsweek.
 
Тем временем Трамп становится в своём противостоянии с демократической администрацией США всё более радикальным и требует «расплаты». Решение должен будет принять народ, который должен выбрать между двумя альтернативами. «Либо Глубинное государство уничтожит Америку, либо мы уничтожим Глубинное государство», — пишет Трамп в своей статье для Newsweek.
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