Fox News: «хватаясь за соломинку» — судебными делами правительство США пытается не допустить Дональда Трампа до выборов

Бывшему президенту США предстоит совместить свою электоральную кампанию с необходимым присутствием в многочисленных судебных разбирательствах. Бывший губернатор Арканзаса в эфире Fox News обвинил правительство США в том, что таким способом, оно «хватаясь за соломинку» пытается не допустить Трампа до выборов. Он, однако, уверен, что такая тактика будет иметь обратный эффект для действующей администрации.

ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий Fox News: Давайте взглянем на количество лет, которое Трамп может провести в тюрьме, если его призна́ют виновным по всем пунктам дела о секретных документах. Счётчик всё ещё продолжает считать, и вот он достигает 140 лет. Время тоже не на стороне Трампа, давайте взглянем на предстоящие события. Всего через месяц республиканцы выйдут на сцену дебатов, в то время как лидеру Республиканской партии придётся жонглировать несколькими судебными баталиями, включая гражданский иск к его компании, иск о распространение порочащих све́дений, который проводится в тот же день, что и кокусы* в Айове, а после этого федеральный иск, в котором его обвиняют в содействии финансовой пирамиде. И это ещё не всё, что между супервторником** и днём выборов Трампу придётся предстать перед присяжными, сначала по делу о выплате денег за молчание Сторми Дэниелс***, потом в судебном разбирательстве по его секретным документам, назначенным на конец мая. Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби поделится с нами мнением. Губернатор, вы баллотировались в президенты. Это непросто тебе предъявят всё, что только что смогут. Хотя это совсем другая ситуация. Это бывший президент, против которого выступает целая партия и, возможно, состоится целый судебный процесс.

МАЙК ХАКАБИ, экс-губернатор Арканзаса: Ну да, и я думаю, что большинство американцев смотрят на это и видят, что это попытка убедиться, что Дональда Трампа каким-то образом исключён из избирательных бюллетеней. Но их попытка сделать это похожа на то, как Хитрый койот преследует Дорожного бегуна****: чем больше они стараются, тем хуже становится Хитрому койоту, и тем лучше ситуация для Дорожного бегуна. Его рейтинги остаются высокими, люди смотрят на это и говорят: «Подождите минутку, дайте мне посмотреть, правильно ли я понимаю, что вы проводите обыск в его доме из-за каких-то клочков бумаги». Хиллари Клинтон, у которой не было никаких полномочий на получение документов, стёрла 33 000 электронных писем, хранившихся на её собственном сервере в ванной комнате. Некоторые из этих электронных писем, секретные материалы, оказались на ноутбуке осуждённого преступника Энтони Винера*****, так что двойные стандарты здесь сильны. Кроме того, они преследуют не только Дональда Трампа, они преследуют людей, которые работают на него. И я просто поражён всем этим, это невообразимо.

ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий Fox News: Насколько я понял, речь о двоих сотрудниках, работающих на (Дональда Трампа — ИноТВ). На самом деле это не просто попытка обвинять их, но предъявить им достаточно, для чтобы напугать их и обратить это против него. Всё, что я когда-либо слышал, это то, что люди из ближайшего окружения Трампа, которые работают на него, очень лояльны. Преданность для него очень важна. Как вы думаете, это эффективный путь, или вы думаете, что это в основном хватание за соломинку?

МАЙК ХАКАБИ, экс-губернатор Арканзаса: Думаю, что это хватание за соломинку, и посмотрите на (специального прокурора — ИноТВ) Джека Смита. Он преследует людей отвратительным образом. Используя всю мощь федерального правительства и неограниченный бюджет для преследования человека, чтобы контролировать и манипулировать выборами. Вот вопрос, который у меня есть к некоторым из этих прокуроров: вся его информация, которая просочилась в основном в левые новостные агентства, разве мы не помним, что утечка этой информации является преступлением? Так преследует ли Джек Смит любого, кто становится источником утечки? Возможно, кого-нибудь из собственных сотрудников? Они как решето выливают информацию, которая наносит ущерб Дональду Трампу. Это уголовно наказуемое деяние, почему никто об этом не говорит, никто ничего не делает с этим?





ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий Fox News: Губернатор, очень кратко, у нас много кандидатов и это хорошо, много идей, много конкурирующих идей. Прямо сейчас президент Трамп лидирует далеко впереди среди них. У нас впереди много новостей и большие события, большие моменты. У нас приближаются дебаты, но президент Трамп говорит, что его там не будет. Я думаю о пяти других кандидатах, которые прошли квалификацию, ни один из них не напада́ет на президента Трампа по этому поводу, нужно ли будет им отклониться от курса и сделать что-то вроде нападения на президента Трампа на этих дебатах, чтобы кто-нибудь сумел догнать его?

МАЙК ХАКАБИ, экс-губернатор Арканзаса: Это, вероятно, умный ход с его стороны (Трампа — ИноТВ), потому что, где бы он не появился, он становится непосредственной мишенью, в которую все целятся. Если он не появится там, тогда Деcантис будет парнем номер два, по крайней мере, на данный момент, хотя его рейтинги и не растут. Он станет целью. Так что я думаю, что Трамп мог бы сказать: «Послушай, я получу всю ту рекламу, в которой я нуждаюсь или хочу, независимо от того, появлюсь я или нет, и если настоящее состязание заключается в том, чтобы выявить моего соперника, кто будет вторым номером, то пусть эти парни за это борются».



ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий Fox News: Я надеюсь, что президент Трамп появится (на дебатах — ИноТВ), нам нравится его видеть, и нам нравятся его ответы на вопросы, это всегда сто́ит того, чтобы посмотреть в прайм-тайм. Губернатор Хакаби, спасибо, что присоединились к нам.

МАЙК ХАКАБИ, экс-губернатор Арканзаса: Спасибо вам, Джоуи





Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.





* Ко́кус (англ. caucus) — собрание сторонников или членов политической партии или политического движения в США для первичного выдвижения кандидатов в президенты.

** На политическом жаргоне США — вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (кокусы и праймериз).

*** Американская порноактриса, режиссёр и сценарист порнофильмов, предполагается, что Дональд Трамп выплатил ей $130 тыс. за неразглашение связи с ним.

**** Хитрый койот и Дорожный бегут герои одноимённого мультсериала от студии Warner Bros. В мультике Хитрый койот безуспешно пытается догнать Дорожного бегуна, попадая в неприятные ситуации.

***** Американский политик, в 2017 году был осуждён на 21 месяц за обмен сообщениями интимного содержания с несовершеннолетней.