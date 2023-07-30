Fox News: «хватаясь за соломинку» — судебными делами правительство США пытается не допустить Дональда Трампа до выборов
ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий Fox News: Давайте взглянем на количество лет, которое Трамп может провести в тюрьме, если его призна́ют виновным по всем пунктам дела о секретных документах. Счётчик всё ещё продолжает считать, и вот он достигает 140 лет. Время тоже не на стороне Трампа, давайте взглянем на предстоящие события. Всего через месяц республиканцы выйдут на сцену дебатов, в то время как лидеру Республиканской партии придётся жонглировать несколькими судебными баталиями, включая гражданский иск к его компании, иск о распространение порочащих све́дений, который проводится в тот же день, что и кокусы* в Айове, а после этого федеральный иск, в котором его обвиняют в содействии финансовой пирамиде. И это ещё не всё, что между супервторником** и днём выборов Трампу придётся предстать перед присяжными, сначала по делу о выплате денег за молчание Сторми Дэниелс***, потом в судебном разбирательстве по его секретным документам, назначенным на конец мая. Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби поделится с нами мнением. Губернатор, вы баллотировались в президенты. Это непросто тебе предъявят всё, что только что смогут. Хотя это совсем другая ситуация. Это бывший президент, против которого выступает целая партия и, возможно, состоится целый судебный процесс.
МАЙК ХАКАБИ, экс-губернатор Арканзаса: Ну да, и я думаю, что большинство американцев смотрят на это и видят, что это попытка убедиться, что Дональда Трампа каким-то образом исключён из избирательных бюллетеней. Но их попытка сделать это похожа на то, как Хитрый койот преследует Дорожного бегуна****: чем больше они стараются, тем хуже становится Хитрому койоту, и тем лучше ситуация для Дорожного бегуна. Его рейтинги остаются высокими, люди смотрят на это и говорят: «Подождите минутку, дайте мне посмотреть, правильно ли я понимаю, что вы проводите обыск в его доме из-за каких-то клочков бумаги». Хиллари Клинтон, у которой не было никаких полномочий на получение документов, стёрла 33 000 электронных писем, хранившихся на её собственном сервере в ванной комнате. Некоторые из этих электронных писем, секретные материалы, оказались на ноутбуке осуждённого преступника Энтони Винера*****, так что двойные стандарты здесь сильны. Кроме того, они преследуют не только Дональда Трампа, они преследуют людей, которые работают на него. И я просто поражён всем этим, это невообразимо.
ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий Fox News: Я надеюсь, что президент Трамп появится (на дебатах — ИноТВ), нам нравится его видеть, и нам нравятся его ответы на вопросы, это всегда сто́ит того, чтобы посмотреть в прайм-тайм. Губернатор Хакаби, спасибо, что присоединились к нам.
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