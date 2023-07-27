Рон Десантис: республиканцы имеют полное право инициировать импичмент Байдену, учитывая беспрецедентную коррупцию

Губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал идею спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти начать процедуру импичмента президенту Джо Байдену. В интервью телеканалу Fox News Десантис заявил, что, учитывая беспрецедентные масштабы коррупции семьи Байден, у Республиканской партии есть полное право на инициацию импичмента.

Со мной на связь выходит губернатор Флориды и кандидат на президентских выборах 2024 года Рон Десантис. Губернатор, зачем она (вице-президент США Камала Харрис. — ИноТВ) это делает?

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Вы знаете, Джесси, в пятницу она очень быстро запрыгнула на самолёт, чтобы прилететь во Флориду и распространить эту ложь. Она не отправилась на границу, чтобы выполнить там работу по её охране. Она не стала заниматься городами, которые приходят в упадок из-за поддерживаемых Соросом прокуроров. Она не беспокоится о том, что у военных заканчиваются боеприпасы и запасы оружия. Нет. Она здесь для того, чтобы попытаться навязать ложную версию того, что сделала Флорида.

Интересно то, что Флорида убрала из школьной программы критическую расовую теорию. Мы должны прекратить индоктринацию детей в этой стране, и мы не можем учить их ненавидеть Америку. Но этот законопроект — хотя нас обвинили в нежелании обучать школьников истории афроамериканцев — требует обучать этой теме, в том числе обсуждать расовую дискриминацию. Отсюда и произошли эти стандарты — очень строгие стандарты, — разработанные учёными, изучающими историю афроамериканцев. Нет никакого скрытого мотива, это просто правда. Они в мельчайших подробностях рассказывают о многом плохом в американской истории, в том числе, разумеется, о несправедливости рабства.

Но она пытается распространить ложь. И я знаю, что они используют её для нападок на меня, потому что администрация Байдена и Харрис нападают на меня с момента прихода к власти, и они всё время нападают на Флориду. Но кроме того, они ставят под сомнение работу таких людей, как доктор Аллен, которые не были вовлечены в политику, а просто пытались качественно сделать свою работу и создать действительно серьёзные стандарты.

Да, доктор Аллен замечательный человек и гость нашей программы, Флорида действительно должна быть очень признательна за то, что он помог с разработкой этих стандартов. Давайте теперь обсудим политику Республиканской партии. Появились сообщения о том, что Кевин Маккарти решил работать над процедурой импичмента Джо Байдена из-за взяточничества и коррупции. Вы это поддерживаете?

РОН ДЕСАНТИС: Вы пытались добиться импичмента Трампа за телефонный разговор, а сейчас пытаетесь сказать, что действия Байдена не настолько серьёзны? Они намного более серьёзны. Так что у них есть полное право сделать это. По моему мнению, коррупция, окружающая эту семью, в современной истории нашей страны просто беспрецедентна, как и отсутствие интереса к ней со стороны ФБР и министерства юстиции.

Дата выхода в эфир 26 июля 2023 года.