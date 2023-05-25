ABC News: Рон Десантис всё-таки запустил свою президентскую кампанию — но старт вышел слабоватый

Губернатор Флориды Рон Десантис в среду вечером объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в США, передаёт ABC News. Как отмечает корреспондент канала, кампания Десантиса, который ещё недавно был ближайшим соратником Дональда Трампа, а теперь стал его конкурентом, стартовала довольно топорно: официальное заявление о выдвижении кандидат решил сделать на площадке Twitter Spaces, аналоге голосовой соцсети Clubhouse, и в результате почти полчаса не мог появиться в эфире из-за технических неполадок.

И к другим новостям: губернатор Флориды Рон Десантис в среду вечером официально объявил в эфире с участием Илона Маска в Twitter, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы. Но незадолго до нашего сегодняшнего эфира Десантис столкнулся с серьёзными техническими неполадками. С репортажем из Майами — наш старший вашингтонский корреспондент Джонатан Карл.

Своё важное объявление Рон Десантис планировал сделать в дискуссии с Илоном Маском, которую предполагалось распространить в виде аудиоэфира через Twitter — но организаторы с самого начала эфира столкнулись с многочисленными трудностями технического характера. В итоге предвыборный штаб Десантиса объявил о его выдвижении в этом видеоролике.

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Меня зовут Рон Десантис, и я выдвигаю свою кандидатуру на президентский пост, дабы под моим началом началось великое возвращение Америки.

44-летний Десантис вёл себя как кандидат в президенты уже несколько месяцев — и особенно это стало проявляться после того, как он вновь одержал убедительную победу на выборах губернатора Флориды, опередив своего соперника на 19 процентных пунктов.

РОН ДЕСАНТИС: Мы дали народу Флориды обещания — и мы эти обещания сдержали.

Своим губернаторским статусом Десантис стал пользоваться для продвижения злободневных вопросов в рамках американских «культурных войн», дабы таким образом привлечь поддержку со стороны консерваторов, которые составляют подавляющее большинство избирателей на праймериз республиканцев. Он в том числе запретил обсуждать на школьных занятиях вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности вплоть до 12 класса, подписал закон о запрете абортов после 6 недели беременности, а также урезал в государственных вузах Флориды программы обеспечения этнокультурного многообразия, социальной справедливости и инклюзивности.

Впрочем, Десантис всё же столкнулся на этом пути с кое-какими заминками: так, он попал под шквал критики со стороны других республиканцев, назвав боевые действия между Россией и Украиной «территориальным спором», а последние пару недель ему никак не удаётся дать ответ на несложный вопрос: «Почему же вы отстаёте по рейтингам от Дональда Трампа?»

РОН ДЕСАНТИС: Я ещё не кандидат — вот если и когда им стану, тогда посмотрим.

А Трамп вот уже несколько месяцев без устали делает выпады в адрес Десантиса — на агитационные ролики с его критикой экс-президент успел потратить несколько миллионов долларов. Когда-то они были близкими соратниками: в 2018 году Трамп даже помог Десантису избраться на губернаторский пост.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Он будет замечательным, замечательным губернатором. Рон, давай, поднимайся сюда!

Тогда Десантис позиционировал себя в агитационной кампании как копию Трампа.

РОН ДЕСАНТИС: Сделаем... Америку... Снова великой!

Но, как полагает одна из его соперников, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, Десантис до сих пор пытается быть Трампом.

НИККИ ХЕЙЛИ, бывший постоянный представитель США при ООН: Всё это — просто повторение за Трампом. Ему нужно быть собой, открыто заявлять о том, какие лично у него есть взгляды и мысли. Если он будет отражением Трампа, то люди за Трампа и проголосуют.

ДЖОНАТАН КАРЛ, старший корреспондент ABC News в Вашингтоне: Промучавшись где-то 25 минут с техническими неполадками, Рон Десантис наконец предстал перед публикой в компании Илона Маска на платформе Twitter Spaces — площадке для голосовых дискуссий. Он объявил о своём выдвижении, но на дискуссию это было мало похоже — скорее напоминало речь кандидата на каком-нибудь агитационном мероприятии. В общем, Дэвид, началась эта президентская кампания, мягко говоря, не слишком изящно.

С нами был Джон Карл с прямым включением. Спасибо вам, Джон!

Дата выхода в эфир 25 мая 2023 года.