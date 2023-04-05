NBC: губернатор Флориды подписал закон о скрытом ношении оружия в штате

Губернатор Флориды Рон Десантис без лишней шумихи подписал закон, сделавший Флориду 26-м штатом США, разрешившим скрытое ношение оружия без получения разрешения, передаёт NBC News. При этом, как отмечает телеканал, согласно опросам, большинство жителей штата, вне зависимости от их партийной принадлежности, не поддерживают инициативу.

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, разрешающий скрытое ношение оружия на территории штата без получения разрешения, сообщает NBC News.

Флорида стала 26-м штатом, в той или иной форме принявшим закон, позволяющий носить оружие, не получая при этом разрешения. Как отмечается на сайте телеканала, Десантис подписал закон всего через неделю после трагедии в школе Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси, когда в результате нападения погибли шесть человек, в том числе трое детей.

Несмотря на то что Десантис регулярно проводит пышные пресс-конференции и церемонии подписания законопроектов, в этот раз подписание не было публичным: на мероприятии присутствовали только спонсоры законопроекта и защитники прав на ношение оружия, в том числе представители Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

Фотографией с мероприятия поделился временный исполнительный директор лоббистского подразделения NRA Рэнди Козуч. Подписание закона он назвал поводом для «празднования», так как оно стало «важным шагом в движении за конституционное ношение оружия». По словам Козуча, теперь большинство американских штатов признают, что «Конституция страны защищает право законопослушных американцев защищать себя вне дома без необходимости платить за это или получать на это разрешение».

Впрочем, противники закона предупреждают, что разрешение скрытого ношения оружия без необходимости получать разрешение приведёт к росту насилия. Они также указывают на то, что Десантис не стал проводить публичную церемонию подписания, как делал в случае с принятием других громких законопроектов.

«Только что губернатор Десантис за закрытыми дверями подписал закон о ношении оружия без получения разрешения, вероятно потому, что он знает, что это решение опасное и непопулярное», — отметили в организации Giffords, выступающей за ужесточение контроля над оборотом оружия. Они потратили более $125 тыс. на кампанию в СМИ против законопроекта.

Офис Десантиса ограничился публикацией краткого заявления через несколько часов после подписания законопроекта.

Опросы показали, что инициатива властей Флориды не пользуется популярностью среди представителей как Демократической партии, так и Республиканской. В марте проведённый Университетом Северной Флориды опрос показал, что 77% респондентов против закона о разрешении на ношение оружия; 67% из них заявили, что они категорически против.

Как отмечает NBC News, в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением, в котором решение Десантиса было названо «постыдным», учитывая трагедию в школе Нэшвилла.