NBC News: оказывается, в Капитолий можно свободно проносить оружие — полиции запрещено досматривать конгрессменов

Полиция Капитолия не досматривает на предмет безопасности ни конгрессменов, ни сопровождающих их лиц. Многие пользуются этим пробелом в правилах и не скрывают, что приходят с оружием даже в зал заседаний. NBC News отмечает, что такая свобода нравов может привести к очень опасным последствиям.

Смертоносное насилие 6 января вскрыло вопиющие пробелы в безопасности. Офицер в самом центре этой схватки — бывший сержант полиции Капитолия Акуилино Гонель.

АКУИЛИНО ГОНЕЛЬ, бывший сержант полиции Капитолия: Это вызывает беспокойство.

Он переживает, что безопасность остаётся уязвимой, и это может привести к серьёзным проблемам.

АКУИЛИНО ГОНЕЛЬ, бывший сержант полиции Капитолия: По протоколу они обязаны

пропускать их мимо охраны.

Членов конгресса никогда не досматривают при входе в комплекс Капитолия. Некоторые открыто хвастаются, что приносят оружие иногда прямо в зал заседаний палаты.

ЛОРЕН БОБЕРТ, член палаты представителей: Нам очень приятно, что американский Капитолий снова становится похож на Америку. Стало больше свободы.

После беспорядков на Капитолийском холме тогдашний спикер Нэнси Пелоси распорядилась установить магнитометры на входах. Но их убрали сразу после прихода к власти республиканцев.

ЖУРНАЛИСТ: Вы знаете, что ваши коллеги приносят оружие в зал заседаний?

МЭТТ ГЕТЦ, член палаты представителей: Конечно. Сразу, как только убрали металлодетекторы. Или за день до этого, кто знает?

Конгрессмен Джаред Хафман пытается бороться с этой лазейкой.

ДЖАРЕД ХАФМАН, конгрессмен: Абсурдно даже полагать, что подобные вопросы не касаются всех этих людей, и они могут свободно приносить оружие в Капитолий Соединённых Штатов, и им ничего за это не будет. Что-то обязательно случится.

Хафман поделился с NBC News копией письма, которое он направил президенту Байдену с просьбой назначить нового архитектора Капитолия. Именно он отвечает за администрирование системы безопасности комплекса и будет напрямую заниматься этим вопросом.

Сержант Гонель утверждает, что отказ от проверки сотен людей заметно затрудняет работу полиции Капитолия.

АКУИЛИНО ГОНЕЛЬ, бывший сержант полиции Капитолия: Когда члены конгресса провоцируют людей на нарушение правил, только представьте, что у всех внутри есть оружие, это же хаос.

Угрозы в адрес законодателей сейчас на рекордно высоком уровне. Поэтому конгрессмен и бывший шериф Трой Нелз переживает, что здесь смешивают политическую страсть и оружие.

ТРОЙ НЕЛЗ, конгрессмен: Я поддерживаю права, но это же Капитолий Соединённых Штатов. Вы бы разрешили людям проносить оружие, например, в здание окружного суда на гражданский процесс о разводе? Конечно, нет. Эмоциональный накал слишком велик.

ВЕДУЩИЙ: С нами на связи Райан Ноублз с Капитолийского холма. Райан, это настолько серьёзная тема, что её приходится поднимать вот так в публичном пространстве, хотя это и несёт риск выявления уязвимых мест Капитолия. Как на это реагирует полиция Капитолия?

РАЙАН НОУБЛЗ, корреспондент: Том, они не хотели давать какие-либо комментарии по этому вопросу. Такую практику создала не полиция. В их обязанности входит лишь соблюдение подобных правил. Ответственность несёт полицейское управление Капитолия. Именно поэтому конгрессмен Хафман просит назначить нового архитектора Капитолия для рассмотрения этого вопроса.





Должен признаться, здесь это обсуждают регулярно. 535 человек плюс их сопровождающие лица никогда не досматриваются на предмет безопасности, где бы они ни входили в это здание. Это настоящая лазейка в системе безопасности. И наконец-то вопрос о её решении был поднят.

Дата выхода в эфир 01 марта 2023 года.