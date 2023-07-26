Тулси Габбард: в США двухуровневая система правосудия — пока Байдену всё сходит с рук, Трампа пытаются не допустить до выборов

Бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила Демократическую партию в злоупотреблении своей властью. В эфире телеканала Fox News Габбард заявила, что в США сложилась двухуровневая система правосудия, в которой семье президента Джо Байдена сходят с рук коррупция и торговля влиянием, а бывшего лидера Дональда Трампа всячески стараются не допустить до участия в выборах.

Со мной на связь выходит Тулси Габбард. Считаете ли вы, что у нас двухуровневая система правосудия?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Шон, это не вопрос мнения. На это указывают доказательства и свидетельства. И мы видим, как прямо на наших глазах сегодняшняя элита Демократической партии демонстрирует — совершенно бессовестно, — что ей не составляет никакого труда злоупотреблять своей властью. Они насмехаются над верховенством закона и подрывают нашу демократию.

С одной стороны, например, они бросают всё, что только можно, против Дональда Трампа, делают всё, что могут, утверждают, что никто не стоит выше закона, изо всех сил стараются уничтожить Дональда Трампа. Чтобы у избирателей не было ни возможности, ни выбора, чтобы проголосовать за него на следующих выборах.

С другой стороны, вы видите растущее количество неопровержимых доказательств, которые указывают на коррупцию, требования услуги за услугу и торговлю влиянием со стороны Хантера Байдена и президента США. Список можно продолжать и продолжать. Каждый день ситуация становится всё хуже. И какова же реакция демократической элиты? Нэнси Пелоси называет это клоунадой. Она отвергает эти обвинения и не рассматривает серьёзные, очень серьёзные последствия, возникающие в результате.

Американцы не глупы, они прекрасно видят всё, что происходит прямо у них на глазах и насколько опасно это для нашей страны.

Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.