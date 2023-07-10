Fox Business: хвалёный экономический курс Байдена принёс американцам только инфляцию

В рамках своей предвыборной кампании президент США пытается убедить сограждан, что при нём их финансовое положение заметно улучшилось, но реальное положение дел в стране говорит об обратном, считает обозреватель Fox Business Шон Даффи. По его словам, большинство американцев не видят, чтобы потраченные правительством триллионы способствовали развитию инфраструктуры, зато очень остро ощущают рост цен на продукты и бензин.

Вчера президент Байден выступал перед избирателями в Южной Каролине. Он утверждал, что его экономическая политика пошла на пользу всем. Давайте послушаем.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я взял на себя обязательство быть президентом для всех американцев, независимо от того, проголосовали ли их представители на выборах за это событие или нет. Для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сдержал своё обещание.

Более того, согласно некоторым аналитическим отчётам, законы, которые я подписал, помогают «красной» Америке (штатам, которые традиционно поддерживают республиканцев. — ИноТВ) больше, чем «синей» (штатам, где преобладают сторонники демократов. — ИноТВ). Я считаю, что каждый американец, желающий много трудиться, должен иметь возможность получить хорошую работу, где бы он ни жил. Такова американская мечта.

Не самая зажигательная речь, не так ли? Ко мне присоединяется Шон Даффи. Шон, действительно ли политика президента приносит пользу всем, как он утверждает?

ШОН ДАФФИ, обозреватель Fox Business: Ну, во-первых, нет. «Красная» Америка преуспевает, потому что республиканские губернаторы и законодатели сделали то, что делают хорошие чиновники. Они снижают налоги, уменьшают регулирование, делают свои штаты свободными, в результате в эти регионы стекаются люди, которые переносят свой бизнес, деньги и инвестиции. Вот в чём причина.

Но нет, политика президента не приносит пользу всем, Эшли. Джо Байден получил 34 процента поддержки от американцев за то, как он справляется с экономикой. Люди скажут вам, что он потерпел полное фиаско. Сегодня они зарабатывают меньше в реальном отношении, чем до прихода Джо Байдена к власти.

И вы упомянули, что он находился в Южной Каролине. Это интересно, потому что Джо Байден обычно не ездит с агитацией по штатам. Я имею в виду, что он парень, который большую часть времени сидит дома. Но если он поехал в штат, то почему выбрал Южную Каролину? Ведь это «красный» штат.

Что ж, это важный штат для первичных выборов демократов. И напрашивается вопрос: беспокоит ли его (Байдена.— ИноТВ) Роберт Кеннеди? Неужели он волнуется о победе на праймериз — и поэтому едет в Южную Каролину, а не в Аризону, Джорджию или какой-нибудь другой «фиолетовый» (колеблющийся. — ИноТВ) штат?

Шон, взгляните на этот заголовок в USA Today: «Байден пытается раскручивать байденомику, но планы президента американцам не по карману». Это интересно, потому что, когда я думаю о байденомике, то на ум приходит рейганомика, которая сводилась к снижению налогов, сокращению регулирования, урезанию государственных расходов, свободному рынку капитала. Запрягай и поезжай. И это именно то, что произошло. Я бы сказал, что планы Байдена или то, какими они стали к настоящему моменту, являются полной противоположностью рейганомике.

ШОН ДАФФИ: Да, вы правы. Повышение налогов, усиление регулирования и увеличение государственных расходов. И, кстати, Эшли, где бы ни применялась рейганомика, налоги понижались, регулирования уменьшались и государственные расходы сокращались.

Неважно, в какой точке земного шара её используют, в результате возникает экономический бум. А если проводить такой курс, какой проводит Джо Байден, при котором при распределении государственных средств правительство выбирает победителей и проигравших, то экономика сбоит и в конечном итоге терпит крах.

Насколько я знаю, визит Джо Байден в Южную Каролину был связан с зелëной энергетической компанией Enphase Energy. Они раскручивают ситуацию так, что это (государственные инвестиции в компанию — ИноТВ) создаст 600 новых рабочих мест.

Послушайте, это напоминает мне ситуацию с (производителем солнечных панелей. — ИноТВ) Solyndra в 2010 году, когда Барак Обама пообещал нам, что в результате у нас появятся 3000 рабочих мест на стройках и тысяча постоянных рабочих мест. А через пару лет компания обанкротилась, потому что на рынке нет спроса на подобные компании.

Именно бюрократы вроде Джо Байден решают, кто выиграет, а кто проиграет. И я не доверяю Джо Байдену или кому-либо в правительстве выбирать компании, которые выигрывают или проигрывают.

Вы, я и многие другие люди, Шон. И суть здесь в том, что президент пытается убедить американский народ. Они знают, сколько они тратят каждый день, будь то бензин, продукты и всё остальное. И понятно, что зарплата просто-напросто не поспевает за инфляцией. Мы движемся вспять, и я не знаю, как он сможет преодолеть этот факт.

ШОН ДАФФИ: Вы правы на 100 процентов. Джо Байден потратил триллионы долларов (на инфраструктуру. — ИноТВ), но большинство американцев смотрят и не видят новых дорог, новых мостов, новых подключений к интернету. Они не видят ничего из того, что сделал Джо Байден, кроме более высокой инфляции.

И такова реальность, с которой они сталкиваются в повседневной жизни, при управлении банковскими счетами и финансами. И я повторюсь, именно поэтому 70 процентов американцев говорят, что экономика и инфляция являются для них главными проблемами. А Джо Байден заявляет: «Я стану акцентироваться на этом вопросе, назову байденомикой и буду использовать в качестве предвыборной платформы». Флаг ему в руки с такой политикой. Ничего путного из этого не выйдет.

Может стать большой ошибкой. Шон Даффи, мы с вами во всём согласны. Мне это нравится. Ладно. Шон, большое спасибо.

Дата публикации 08 июля 2023 года.