Fox News: в Белом доме до сих пор не могут назвать подозреваемого, пронёсшего кокаин в «самое охраняемое здание на Земле»

Стало известно о том, что кокаин в Белом доме нашли совсем не в том месте, как полагалось ранее, передаёт Fox News. Как оказалось, наркотик был обнаружен в помещении, которое находится неподалёку от Овального кабинета и прилегает к ситуационной комнате. При этом до сих пор нет никаких данных о том, кого подозревают в проносе запрещённого препарата в «самое охраняемое здание на Земле».

Нас ждёт много новостей.



КАЙЛИ МАКЭНАНИ, ведущая Fox News, бывший пресс-секретарь Белого дома: Действительно много. Новый поворот в загадочной истории о том, как кокаин оказался в Белом доме.



Как оказалось, он был совсем не в том месте, где мы думали. Секретная служба сейчас заявляет, что наркотик был обнаружен в более охраняемом месте. Администрация Байдена пока увиливает от вопросов по этой теме. В более охраняемом? Действительно?



СТИВ ДУСИ, ведущий Fox News: На прямой связи с нами Грифф Дженкинс, который сейчас находится неподалёку от места преступления. Он сообщит нам свежие подробности. Грифф.



ГРИФФ ДЖЕНКИНС, корреспондент Fox News: Доброе утро, Стив, Кайли и Брайан. Прошло уже пять дней с того момента, как в западном крыле был обнаружен кокаин. И всё ещё нет ни подозреваемого, ни данных о его личности. И нам известно мало подробностей. Но, как вы уже упомянули, мы действительно узнали кое-что новое о реальном месте, где это всё произошло.



Помните: нам вначале говорили, что всё произошло в библиотеке, затем нам сказали, что это произошло в «часто посещаемом помещении». Последнее подталкивало нас к мысли о том, что к этому могли быть причастны посетители, участвовавшие в обычной экскурсии. Теперь же нам стало известно, что это произошло в западной рабочей зоне.



От людей, которые, как и вы, Кайли, провели там некоторое время, нам известно, что в этом месте находится вход, которым пользуются сотрудники таких ведомств, как Минобороны, Минюст, ЦРУ, ФБР. Все они пользуются этим входом, который находится очень близко от Овального кабинета и в непосредственной близости от ситуационной комнаты. И, по имеющейся информации, именно в этом месте была обнаружена данная находка.



Сейчас Секретная служба заявляет нам, что они не смогут сообщить нам какие-либо подробности как минимум до следующей недели. Но это определённо породило множество предположений.



Пока Секретная служба изучает все видеозаписи и журналы посещений, своё предположение, среди прочих, высказал бывший президент Дональд Трамп, который в соцсети Truth Social заявил следующее, цитирую: «Кто-нибудь верит в то, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем неподалёку от Овального кабинета, предназначался для употребления кем-то, кроме Хантера и Джо Байдена? Но вот увидите, СМИ вскоре начнут говорить, что обнаруженное количество было «очень маленьким» и что на самом деле это был не кокаин, а обычный измельчённый аспирин. И эта история исчезнет».



Между тем Белый дом напрямую не исключает подобных обвинений. В частности, именно это произошло с официальным представителем Эндрю Бейтсом. Вы сейчас прослушаете аудиозапись, на которой в общении с журналистским пулом он, пытаясь ответить на эти обвинения, ссылается на закон Хэтча*. Послушайте.



ЖУРНАЛИСТ: Президент Трамп опубликовал недавно в соцсетях несколько довольно громких постов. В одном из них говорилось, что кокаин, найденный в Белом доме, принадлежал либо президенту, либо его сыну. Вы готовы сказать, что это не так, что он им не принадлежит?



ЭНДРЮ БЕЙТС, заместитель пресс-секретаря Белого дома: У меня нет ответа на этот вопрос, поскольку нам приходится быть осторожными в том, что подпадает под закон Хэтча.



ГРИФФ ДЖЕНКИНС: Это произошло в то самое время, когда сенатор Том Коттон опубликовал письмо, о котором мы уже говорили, с требованием, чтобы всё, что Секретная служба обнаружит в ходе своего расследования, должно быть предано огласке. Он хочет знать, будет ли кто-то привлечён к ответственности и отправлен под следствие. Кроме того, он хочет знать, какие новые процедуры или же какие существующие процедуры были нарушены при обеспечении безопасности самого охраняемого здания на планете Земля?



Дата публикации 07 июля 2023 года.



* Закон, который запрещает госслужащим продвигать партийную политику и влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей (прим. ИноТВ).