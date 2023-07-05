NYTimes: Секретная служба выясняет, как кокаин оказался в Белом доме

10:58
Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВСУ начали третью волну контрнаступления
ВСУ начали очередную волну контрнаступления, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
10:52
Дадонов о продлении контракта: я хотел остаться в «Далласе»
Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов прокомментировал решение продлить контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:46
В Крыму задержали трёх сотрудников республиканского УФСИН по подозрению в получении взяток
Три сотрудника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю задержаны по подозрению в получении взяток.
10:41
ТАСС: аналог ZARA Home и H&M Home откроется в России осенью
Российский аналог ZARA Home и H&M Home — бренд Redecoro — откроется в России осенью 2023 года, заявила управляющий партнёр Redecoro Анастасия Кондакова.
10:39
Новиков: новый сезон будет определяющим для Тюкавина и Захаряна
Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о перспективах игроков московского клуба Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.
10:35
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины.
10:28
Головин оценил назначение Хюттера на пост главного тренера «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о подготовке команды к новому сезону.
10:26
Figaro: ночью в ходе беспорядков во Франции подожгли около 80 автомобилей
Около 80 автомобилей подожгли во Франции ночью в ходе беспорядков.
10:16
Французскую биатлонистку Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами
Обладательница Кубка мира Жулия Симон получила две жалобы на мошенничество с кредитными картами.
10:09
МИД России выразил озабоченность обострением в зоне палестино-израильского конфликта
Москва глубоко озабочена очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта.
10:06
Число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки выросло до 41
Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими войсками возросло до 41, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Владислав Ключаров.
10:06
Озкан: ЦСКА требует €5 млн за Зайнутдинова
ЦСКА определился с ценником полузащитника Бактиёра Зайнутдинова, который входит в сферу интересов турецкого «Бешикташа».
10:00
Рогов заявил о штатной обстановке на Запорожской АЭС
Обстановка на Запорожской АЭС штатная, радиационный фон в норме.
09:57
Депутат усомнилась в идее установки в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение об установлении в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании.
09:57
В Белоруссии сообщили о смерти министра транспорта Авраменко
В Белоруссии на 47-м году жизни умер министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
09:52
Никонов: Малком — классный футболист, но для меня лучший Акинфеев
Бывший тренер юношеской сборной России Вадим Никонов назвал лучшего игрока в Российской премьер-лиге (РПЛ).
09:50
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина
ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина.
09:39
Кейрос: поражение — тоже часть тренировочного процесса
Полузащитник «Зенита» Эдуардо Ду Кейрос высказался о поражении команды в матче Кубка PARI Премьер с «Црвена звезда».
09:37
ТАСС: в реке Колве в Коми выявили загрязнение нефтью протяжённостью 5 км
Специалисты выявили загрязнение нефтью протяжённостью 5 км в реке Колве в Коми.
09:37
ФСБ: обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ арестовали в Екатеринбурге
Уроженца Украины, обвиняемого в госизмене за финансирование покупки оборудования для ВСУ, задержали при попытке пересечения границы в Екатеринбурге, он арестован.
09:28
В Англии женщина впервые стала тренером мужской футбольной команды
Женщина-тренер Ханна Дингли возглавила клуб «Форест Грин Роверс».
09:23
Школа и дом в Тёткине Курской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ
В результате обстрела посёлка Тёткино Курской области школа и жилой дом получили повреждения.
09:17
Диниз назвал мечтой тренировать сборную Бразилии
Новый главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз прокомментировал своё назначение в национальную команду.
09:13
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых
Национальный банк Казахстана принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.
09:07
Число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС возросло до 50
В результате прорыва на Каховской ГЭС погибли 50 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.
09:06
Вайцеховская: Валиева — улучшенная версия всех своих предшественниц
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказала мнение о российской фигуристке Камиле Валиевой.
09:00
Венедиктов сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц
Подвергшиеся нападению в Грозном журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из столичных больниц.
08:53
Женщина пострадала при обстреле Валуек Белгородской области со стороны ВСУ
Женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки в Белгородской области.
08:50
Свищёв: было бы правильно, чтобы Россия получила компенсацию за переход Дэвис и Смолкина
Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал переход российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Грузии.
08:43
Володин: Макрон привёл Францию к саморазрушению
Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привёл страну к запуску процессов саморазрушения.
08:37
Relevo: Мората является приоритетной целью для «Милана» этим летом
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Милане».
08:30
В армии Израиля заявили о завершении операции в Дженине
Операция в Дженине, проводимая силами Израиля, официально завершена.
08:27
Дикме: «Бешикташ» предложил Кузяеву контракт по схеме «2 + 1»
Турецкий «Бешикташ» предлагает полузащитнику Далеру Кузяеву подписать соглашение на два года с опцией продления ещё на сезон.
08:21
Марочко заявил об усилении группировки ВСУ под Сватовом и Кременной
ВСУ усилили группировку войск в районе городов Кременная и Сватово в Луганской Народной Республике.
08:15
LePetitOM: «Марсель» не будет подписывать Чалова
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не входит в сферу интересов французского «Марселя».
08:10
Гладков: два частных дома и пять автомобилей повреждены в Валуйках после обстрела ВСУ
Два частных дома и пять автомобилей получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела ВСУ.
08:04
Диниз назначен главным тренером сборной Бразилии
Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Фернандо Диниза.
08:00
Счётная палата сообщила о дефиците бюджета в 2,4 трлн рублей в I квартале 2023 года
Дефицит бюджета России в I квартале 2023 года составил 2,402 трлн рублей.
07:51
Жительница Красноярска получила 17 лет за убийство отца и нападение на детсад
Обвиняемая в убийстве отца и нападении на детский сад в Красноярске Полина Дворкина приговорена Красноярским краевым судом к 17 годам лишения свободы.
07:50
Коваленко рассказал, что первая неделя в «Зените» складывается тяжело
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своей адаптации в санкт-петербургском клубе.
07:41
Марочко: СБУ и ВСУ готовятся изымать гражданские машины в Харьковской области
На Купянском направлении украинские силовики готовятся изымать гражданские машины и технику, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
07:38
Бышовец назвал уход Вендела и Кузяева потерей для «Зенита»
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал решение полузащитников Вендела и Далера Кузяева покинуть «Зенит».
07:31
Активист Ионов: ФБР получило карт-бланш на репрессии против BLM
Американские власти предоставили ФБР карт-бланш на репрессии против движения Black Lives Matter, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
07:25
Тотти: я бы скорее умер, чем объявил об уходе из «Ромы»
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о своей преданности римскому клубу.
07:15
Агуэро назвал трёх лучших нападающих в истории футбола
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро назвал имена трёх лучших форвардов в истории футбола.
07:15
Times: у НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс
У НАТО остался год для того, чтобы принять Украину в альянс перед потенциальной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес.
07:03
Коваленко назвал трудности, которые ждут Мичкова в НХЛ
Бывший хоккеист «Филадельфия Флайерз» Андрей Коваленко дал совет российскому нападающему Матвею Мичкову, которого команда выбрала на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде.
07:03
ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, который воевал в «Кракене», сообщает РИА Новости.
06:55
Минобороны КНР: поставки оружия США Тайваню превращают остров в пороховую бочку
Новые поставки оружия Тайваню со стороны США превращают остров в пороховую бочку, заявили в Минобороны КНР.
06:45
ВС России нанесли удар по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
Российские военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона».