Ведущая YouTube-канала Redacted Натали Моррис раскритиковала и высмеяла украинского президента, который предложил ускорить легализацию препаратов на основе каннабиса, чтобы якобы уменьшить страдания граждан от конфликта. По её словам, если бы Владимир Зеленский действительно заботился о своих соотечественниках, то уже давно начал бы мирные переговоры.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая YouTube-канала Redacted: Ещё один материал рассказывает о том, что украинский президент Зеленский мало что делает для мирного урегулирования. Впрочем, его предложение можно считать движением к миру, если понимать под миром нахождение под кайфом.

Вот что Зеленский заявил в среду на выступлении в парламенте. У меня нет английского перевода (видео. — ИноТВ), но он сказал, что хочет ускорить легализацию марихуаны на Украине, чтобы украинцы могли справиться с травмой, вызванной конфликтом.

У меня нет видео с переводом, но есть цитаты его выступления: «Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в них нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующее научные исследования и контролируемое украинское производство». Это интересно, потому я не уверена, что там растёт марихуана. Разве что её разводят в цветочных горшках на подоконниках, но она (Украина. — ИноТВ) не основная область производства.

«Все лучшие мировые практики, — заявил он, — все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за конфликта».

Я знаю, что можно сделать, чтобы им не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за конфликта: остановить конфликт и по-настоящему вступить в мирные переговоры. Но он принял закон, согласно которому любое участие в мирных переговорах считается преступлением. То есть он запрещает мирные переговоры и как бы хочет анестезировать население. «Я поступаю неправильно. Вот возьмите наркотики, накуритесь и будете меньше заботиться о происходящем».

Дата публикации30 июня 2023 года