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Newsweek: конгрессвумен Грин назвала украинскую армию «нацистской»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Члены палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала Владимира Зеленского за отмену президентских выборов и назвала украинскую армию «нацистской», сообщает Newsweek. Как отмечает издание, её комментарий в Twitter вызвал в основном негативную реакцию пользователей этой соцсети.
Newsweek: конгрессвумен Грин назвала украинскую армию «нацистской»
AP

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин вызвала споры, обвинив президента Украины Владимира Зеленского, который, как отмечает Newsweek, является евреем, в наличии у него «нацистской армии».

Конгрессвумен опубликовала этот комментарий в Twitter, реагируя на встречу Зеленского с Гретой Тунберг и другими экоактивистами в Киеве, на которой обсуждались экологические последствия украинского конфликта.

Грин написала следующее: «Каким-то образом всё становится на свои места, когда об этом говорит актёр, который каждый день носит армейскую зелёную одежду, полностью финансируется поджигателями войны из США, который совсем недавно отменил выборы, контролирует свои государственные СМИ и имеет нацистскую армию».

Комментарии Грин вызвали в основном негативную реакцию со стороны других пользователей социальной сетей, отмечается в статье. 

Как напоминает издание, Зеленский стал носить полувоенный зелёный костюм после ввода российских войск на Украину. 22 июня этого года президент Украины в интервью одному из британских каналов заявил, что следующие президентские выборы в стране не состоятся, если конфликт все ещё будет продолжаться.
 

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источник
Newsweek США Северная Америка
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Twitter Владимир Зеленский выборы Грета Тунберг США Украина экология
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