Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин раскритиковала администрацию президента США Джо Байдена за финансирование украинского конфликта, отметив, что Украине нужен мир, «а не война», пишет Forbes. Тейлор Грин также обратилась к Владимиру Зеленскому, призвав президента «убрать руки от наших сыновей и дочерей, потому что они не будут умирать» на Украине.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выступила с критикой конфликта на Украине и против поддержки Вашингтоном Киева, сообщает Forbes.

В пятницу, выступая на Конференции консервативных политических действий, Тейлор Грин под одобрительные возгласы из толпы сторонников заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет, чтобы наши сыновья и дочери ехали умирать на Украину».

Член Республиканской партии, которая ранее назвала украинский конфликт «новым Ираком», призвала Зеленского во время своего выступления «убрать руки от наших сыновей и дочерей, потому что они не будут там умирать».

Тейлор Грин также заявила, что Вашингтон должен прекратить финансирование конфликта на Украине. «Этой стране нужно обрести мир, а не войну», — приводит издание слова политика.



Как напоминает Forbes, неделю назад Тейлор Грин вновь представила закон о проверке всей военной помощи, которую США направили Украине с февраля 2022 года. О подобной необходимости политик заявила в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, добавив, что «мы понятия не имеем, куда идут все эти деньги». Она также отметила, что, по её мнению, администрация президента США Джо Байдена собирается привести США к «третьей мировой войне» своими постоянными инвестициями в конфликт на Украине.