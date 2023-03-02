Обозреватель Foreign Policy: разговоры об Украине на Западе полны лицемерия

В обсуждениях Украины на прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности были заметны серьёзные противоречия, пишет посетивший мероприятие обозреватель Foreign Policy Стивен Уолт. Одно из них, по словам автора, касалось восприятия конфликта на Западе и в странах глобального Юга, не согласных с видением Европы и США. Второе противоречие эксперт увидел в публичном оптимизме западных лидеров относительно победы Киева и более мрачном настроении чиновников в приватных беседах.

На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году центральной темой обсуждений был конфликт на Украине, однако в коллективных дискуссиях наблюдались два важных расхождения, отмечает впервые побывавший на конференции в 2023 году колумнист Foreign Policy и профессор кафедры международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

Во-первых, автор увидел разрыв в «представлениях, позициях и предпочтительных ответах» между «трансатлантическим сообществом» с одной стороны и основными странами глобального Юга — с другой.

«Убеждённые атлантисты склонны изображать конфликт на Украине как единственную наиболее важную геополитическую проблему в современном мире», — замечает эксперт. Согласно риторике западных лидеров, на карту в украинском конфликте поставлено «будущее всего основанного на правилах порядка — и даже будущее самой свободы». Однако остальной мир видит это по-другому, уверен Уолт. Хотя никто из участников конференции не защищал Россию или президента Владимира Путина, государства, не входящие в трансатлантическую коалицию, в том числе Индия, Бразилия и Саудовская Аравия, не присоединились к западным санкциям против России и «не рассматривают конфликт в тех же апокалиптических терминах, что и большинство официальных лиц на Западе».

На самом деле этот разрыв не так уж трудно понять, считает автор. «Начнём с того, что люди за пределами Запада рассматривают порядок, основанный на правилах, и настойчивое требование Запада о том, чтобы государства не нарушали международное право, как грубое лицемерие», пишет специалист. По мнению этих стран, западные державы не только устанавливают большинство правил, но и вполне готовы нарушать эти правила всякий раз, когда им это выгодно, поясняет обозреватель. Неудивительно, что представители глобального Юга поспешили поднять вопрос о незаконном вторжении Соединённых Штатов в Ирак в 2003 году и поддержке Израиля, незаконно аннексировавшего Голанские высоты и Западный берег реки Иордан. «Столь вопиющие двойные стандарты затрудняют восприятие западного нравственного позёрства», — предупреждает Уолт.

Более того, по словам автора, основные государства глобального Юга не разделяют убеждения Запада в том, что будущее будет определяться исходом конфликта на Украине. С их точки зрения, экономическое развитие, изменение климата, миграция, гражданские конфликты, терроризм, растущая мощь Индии и Китая и многие другие проблемы окажут большее влияние на будущее человечества, чем судьба Донбасса или Крыма. «Они задаются вопросом, почему западные правительства быстро нашли десятки миллиардов долларов для отправки Украине, но не заплатили достаточно, чтобы организовать эффективную кампанию по вакцинации против COVID-19 во всём мире», — пишет Уолт.

Кроме того, бедные страны видят двойные стандарты в отношении Запада к жертвам конфликта на Украине и в других частях планеты и к беженцам, спасающимся от этих конфликтов. И поскольку военные действия негативно влияют на их интересы, страны Юга больше заинтересованы в их прекращении, чем в оказании помощи Киеву для достижения всех его военных целей. В этих разногласиях автор видит признак того, что разрыв между Западом и «так называемым остальным миром», скорее всего, не исчезнет.

Второй линией раскола, которую обозреватель наблюдал в Мюнхене, стала «пропасть между оптимизмом, который высшие должностные лица выражали публично, и более пессимистичными оценками, которые можно было услышать в частном порядке». По его словам, на основных мероприятиях с участием официальных лиц можно было услышать оптимистичные рассказы о единстве Запада и перспективах победы Украины, однако наедине разговоры были гораздо более мрачными. «Никто из тех, с кем я разговаривал, не ожидал, что конфликт скоро закончится, и никто не думал, что Украина сможет вернуть всю потерянную территорию (включая Крым), независимо от того, сколько помощи она получит в следующем году», — признаётся эксперт.

С его точки зрения, всё более горячие призывы к увеличению количества военной помощи Киеву (такой как танки, артиллерия, ракетные комплексы и истребители), возможно, отражают осознание того факта, что положение Украины хуже, чем сообщается. «Западная помощь Украине не нацелена на победу. Следовательно, реальная цель состоит в том, чтобы дать Киеву возможность заключить выгодную сделку, когда придёт время», — делает вывод Уолт.

Хотя лидерам в период конфликтов необходимо поддерживать моральный дух общества, публично выражая оптимизм, тот факт, что администрация Байдена продолжает обещать американцам «своего рода голливудский хеппи-энд», внушает беспокойство, отмечает эксперт. Поездка Байдена в Киев была смелым шагом, но она также непосредственно и зримо связала его политическую судьбу с исходом конфликта. «Если Байден не сможет выполнить то, что он обещал, то, что сегодня выглядит убедительной демонстрацией лидерства США, через год будет выглядеть гораздо менее впечатляюще», — предупреждает Уолт.

Учитывая обещания американского президента, любой исход помимо полной победы Киева будет выглядеть как провал. Более того, если Китай решит оказать России дополнительную помощь, то Байдену, возможно, придётся ввести санкции против второй по величине экономики мира, что вызовет новые проблемы в цепочке поставок и поставит под угрозу хрупкое восстановление американской экономики. «И если это произойдёт, кандидаты в президенты от республиканцев (в частности, один из них) будут облизываться и радоваться своим шансам», — заключает автор статьи.