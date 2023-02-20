Das Erste: Мюнхенская конференция разочаровала — много разговоров об оружии и мало о мире

На полях Мюнхенской конференции почти не было слышно голосов, призывавших против ускорения и увеличения поставок оружия на Украину, пишет Das Erste. В целом на конференции мало говорили о мирных инициативах и много — о вооружениях.

К итогам Мюнхенской конференции по безопасности можно отнести обманутые ожидания, пишет Das Erste. Как отмечает издание, в ходе мероприятия много говорили о вооружениях и мало — о мире.

На полях Мюнхенской конференции было почти не слышно голосов, выступающих против увеличения и ускорения поставок оружия на Украину, пишет Das Erste. В первую очередь речь шла о поставках боеприпасов, поскольку запасы западных стран постепенно сокращаются. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила стимулировать выпуск боеприпасов за счёт субсидий предприятиям оборонного сектора. Издание напоминает, что на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина расходует больше снарядов, чем успевают произвести в Европе.

Das Erste также отмечает недовольство собравшихся на конференции западных политиков, вызванное высказыванием сразу двоих украинских политиков — вице-премьера Александра Кубракова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Das Erste пишет, что Кубраков и Кулеба не исключили возможность применения Украиной кассетных и фосфорных боеприпасов: при этом оба эти типа оружия входят в категорию запрещённых. Йенс Столтенберг уже отреагировал на эти заявления, заявив, что НАТО не будет поставлять такие типы боеприпасов.

Западные политики также остались разочарованы выступлением главы канцелярии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, пишет Das Erste. В частности, китайский дипломат не стал критически отзываться о действиях России на Украине, а также подтвердил курс Китая, заключающийся в отказе от антироссийских санкций.