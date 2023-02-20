BFM TV: Евросоюз срочно озаботился вопросом совместных закупок снарядов для Украины

Евросоюз в срочном порядке изучает возможность совместной закупки артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщает BFM TV. Как передают источники СМИ в дипломатических и государственных кругах ЕС, главы МИД стран ЕС обсудят совместную закупку 155-миллиметровых снарядов на встрече в Брюсселе 20 января. Тем не менее готовых решений в этот день ожидать не следует, отмечают собеседники журналистов.

Европейский союз в срочном порядке изучает возможность совместной закупки артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщает BFM TV со ссылкой на заявления европейских дипломатов и официальных лиц.

По сообщениям источников, министры иностранных дел ЕС обсудят совместную закупку 155-миллиметровых снарядов на встрече, которая состоится в понедельник в Брюсселе. По мнению европейских чиновников и дипломатов, объединённые закупки вооружений могут быть эффективнее, чем отдельные заказы стран.

Как отметила в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Урсула фон дер Ляйен, «сейчас действительно настало время ускорить и увеличить производство стандартизированных товаров, в которых отчаянно нуждается Украина». Глава еврокомиссии также выразила уверенность в том, что неотложность ситуации убедит членов ЕС отказаться от своих предпочтений в отношении закупок оружия на национальном уровне. По её словам, такие закупки оружия станут аналогом совместной закупки вакцин в период пандемии COVID-19.

Хотя в понедельник никаких решений не ожидается, один из европейских дипломатов считает, что в ближайшие дни могут быть сделаны заявления по этому вопросу, поскольку Эстония уже предложила ЕС закупить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, пишет издание. Дипломат добавил, что в данный момент Евросоюз сфокусирован на вопросах о способах наращивания производства и финансирования совместных закупок.