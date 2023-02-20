BFM TV: Евросоюз срочно озаботился вопросом совместных закупок снарядов для Украины

05:37
Глава района Барбашов заявил, что бойцы ВСУ в Снигирёвке пытали и убили местного жителя
Глава Снигирёвского района Юрий Барбашов заявил, что бойцы ВСУ пытали и убили местного жителя Снигирёвки.
05:23
Kresy: активисты в Варшаве сорвали выступление украинской писательницы Забужко
Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*.
05:08
РИА Новости: активные переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшие дни
Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни.
05:00
Аналитики выяснили, по каким направлениям запланировано больше всего перелётов этим летом
Аналитики выяснили, что летом 2023 года около 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления, а 7% — на билеты за границу.
04:43
РИА Новости: украинским военным в марте 2023 года урежут зарплаты и лишат боевых выплат
Большинству украинских военнослужащих, начиная с марта, в несколько раз сократят денежное довольствие и лишат боевых выплат.
04:30
Южная Корея вводит санкции против КНДР после ракетных пусков Пхеньяна
В МИД Южной Кореи заявили, что страна вводит санкции против четырёх физлиц и пяти организаций, связанных с КНДР, после ракетных пусков Пхеньяна.
04:21
В СК России заявили, что иностранные наёмники получают на Украине от 30 до 100 тысяч гривен
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, получают от 30 до 100 тысяч гривен.
04:08
РИА Новости: российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР
Российские десантники занимают выгодные позиции в ЛНР, применяя при наступлении боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок».
03:54
«Росэлектроника» в 2023 году покажет улучшенный «антидронный чемоданчик»
Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», заявил о возможной скорой демонстрации усовершенствованной мобильной системы противодействия беспилотникам «Защита» с расширением диапазона обнаружения сигналов управления до 8 ГГц.
03:35
СК России: почти 700 украинских силовиков обвиняются в запрещённых методах ведения войны
Фигурантами уголовных дел о применении запрещённых средств и методов войны стали почти 700 украинских силовиков, сообщает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
03:21
МИД Республики Чад: страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом
Министр иностранных дел Республики Чад Мухаммед Салех Назыф заявил, что страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом и ждёт конкретных предложений.
03:07
Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет
Правительство Японии заявило Северной Корее решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля.
02:56
Экс-премьер Украины заявил о наличии в стране конструктивных сил для создания новой власти
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что на Украине есть «здоровые» политические силы, способные возглавить новое правительство.
02:40
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
02:37
Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски ракет в Тихий океан в ответ на шаги США
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила в ответ на действия США активизировать ракетные пуски в Тихий океан.
02:24
В результате сильных ливней в Бразилии погибли 24 человека
По меньшей мере 24 человека погибли и десятки числятся пропавшими в результате последствий сильных ливней, обрушившихся на северное побережье бразильского штата Сан-Паулу.
02:11
Глава комиссии Африканского союза: изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит
Израильские дипломаты, которых охрана вывела с церемонии открытия саммита регионального объединения, не были приглашены на мероприятие.
01:59
Черчесов считает, что Малком и Клаудиньо могли бы стать усилением для сборной России
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что полузащитникам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение российских паспортов.
01:56
В Токио сообщили о трёх ракетных пусках КНДР
Береговая охрана Японии заявила о трёх запусках КНДР, предположительно, баллистических ракет.
01:44
Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок про поворот Москвы на «360°»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок «в очередной раз опозорилась», говоря про поворот Москвы на «360°.
01:44
Чернышов: «Спартак» является фаворитом в кубковом матче с «Локомотивом»
Главный тренер сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов оценил шансы «Спартака» в московском дерби в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу с «Локомотивом».
01:33
Ольховский: Медведев показал, что является одним из ведущих теннисистов мира
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.
01:31
«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
Пхеньян запустил 20 февраля баллистическую ракету в сторону Японского моря.
01:28
FT: Запад не смог убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить подход к России
Британская газета Financial Times выразила мнение, что западные страны пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России.
01:19
Черчесов: Дзюбе и Смольникову понадобится время для адаптации в «Локомотиве»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в московский «Локомотив».
01:17
Бастрыкин: СК установил, из каких видов вооружений обстреливают Донбасс
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на сегодняшний день ВСУ ведут обстрелы из различных реактивных систем залпового огня — от советских «Градов» до американских HIMARS.
01:02
Шунин: всегда готов выступать за сборную России по футболу
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном вызове в сборную России по футболу на ближайшие товарищеские матчи.
01:02
На Кубани восемь человек госпитализированы после ДТП на трассе М-4 «Дон»
Столкновение автомобиля «Тойота» с грузовиком произошло на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в районе Горячего Ключа, в результате госпитализированы восемь человек, включая 12-летнюю девочку.
00:58
«Миннесота» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Капризов забросил две шайбы
«Миннесота Уайлд» на своём льду переиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:52
Гол Левандовски помог «Барселоне» взять верх над «Кадисом» в матче Примеры
«Барселона» на своём поле нанесла поражение «Кадису» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
00:49
Антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» удостоена премии BAFTA как лучший фильм
Антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» германского режиссёра Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации «Лучший фильм».
00:44
«Рома» забила один безответный мяч «Вероне» в матче Серии А
«Рома» на своём поле нанесла поражение «Вероне» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:37
Al Hadath: число погибших при ракетном ударе Израиля по Дамаску выросло до 15
Число погибших в результате ракетного удара Израиля по Дамаску и его окрестностям выросло до 15 человек.
00:31
Кущенко: в Единой лиге ВТБ будут экспериментировать с форматом Матча звёзд
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о проведении Матча всех звёзд.
00:27
В ДНР за сутки погиб один мирный житель, 12 получили ранения
ВСУ 19 февраля выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 246 снарядов, одна мирная жительница погибла, 12 человек получили ранения.
00:17
Медведев признался, что не ощутил неуважения к себе на турнире в Роттердаме
Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме (Нидерланды).
00:12
Bloomberg: эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%
Инспекторы МАГАТЭ пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%.
00:09
Тренер «Кармиотиссы» Кержаков рассказал о возможной встрече с Кокориным на Кипре
Главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков не исключил, что встретится со своим бывшим одноклубником по петербургскому «Зениту» нападающим «Ариса» Александром Кокориным.
23:57
Чернышов: «Спартак» в этом году может побороться даже за чемпионский дубль
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что столичному клубу вполне по силам одержать победы в чемпионате и Кубке России по футболу сезона-2022/23.
23:55
Зеленский сообщил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут воевать в Артёмовске (Бахмуте), пока это разумно, и не собираются защищать его любой ценой.
23:37
Месси с семьёй прилетел в Барселону
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси спустя долгое время вернулся в Барселону.
23:37
Макрон обсудил с Зеленским усиление военной помощи Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским тему усиления военной помощи Украине. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
23:21
Шунин хочет порадовать болельщиков «Динамо» завоёванным трофеем
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сделает всё возможное для того, чтобы бело-голубые пополнили свою коллекцию новым титулом.
23:19
РИА Новости: ВКС России нанесли удар по позициям ВСУ в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли удар по позициям украинских военных в Авдеевке Донецкой Народной Республики.
23:02
Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком» в матче Примеры
Мадридский «Атлетико» на своём поле нанёс поражение «Атлетику» из Бильбао в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
22:58
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая.
22:53
Овечкин оценил поступок сыновей Хоу в свой адрес
Александр Овечкин высказался о решении сыновей Горди Хоу последовать за россиянином, когда капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» будет близок к рекорду Уэйна Гретцки.
22:51
На улицах Вашингтона проходит массовая акция против военной помощи Украине
Массовая демонстрация против военной помощи Украине проходит в центре Вашингтона, сообщает РИА Новости.
22:40
Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тысячу
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции увеличилось до 41 020.
22:29
Globo: ЦСКА сообщил «Интернасьоналу» о намерении выкупить трансфер Мойзеса
Стало известно, что московский ЦСКА намерен воспользоваться правом выкупа защитника Мойзеса у бразильского «Интернасьонала».