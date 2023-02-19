NYT: «резкий обмен мнениями» — Блинкен и Ван не смогли разрядить напряжённость в американо-китайских отношениях

В Мюнхене госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Эта встреча, которая, по словам вашингтонских чиновников, носила конфронтационный характер, стала ещё одним напоминанием о том, что отношения между двумя странами «упали до самой низкой точки» за последние полвека, сообщает The New York Times.

В Мюнхене госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры со своим китайским коллегой Ван И. По словам американских чиновников, эта встреча носила «конфронтационный» характер, пишет The New York Times.

Блинкен предупредил Вана, что полёт китайского аэростата над Соединёнными Штатами «никогда не должен повториться». Он также предостерёг Пекин от оказания «материальной поддержки» России в украинском конфликте, настаивая, что власти Поднебесной активно изучают подобную возможность.

По утверждению госсекретаря, среди прочего КНР якобы собирается предоставить российской армии спутниковые снимки и электронику, необходимую для создания военной техники. Он пообещал вскоре обнародовать новую информацию о том, что Пекин «решительно рассматривает вопрос об оказании смертоносной помощи» Москве.

Кроме того, глава Госдепа сказал, что он «очень чётко и очень прямо» поговорил с Ваном об инциденте с воздушным шаром. При этом Блинкен подчеркнул, что китайская сторона так и «не принесла извинений» за случившееся.

В официальном описании встречи, предоставленной Вашингтоном, не говорилось ничего о реакции Вана на слова Блинкена. Но китайские СМИ тоже сообщили о «резком обмене мнениями» между сторонами. Согласно им, глава МИД КНР заявил, что США должны «устранить ущерб, причинённый неизбирательным применением силы», подразумевая атаку на воздушный шар.

Примечательно, что за несколько часов до встречи с Блинкеном Ван выступил на Мюнхенской конференции. К удивлению многих западных чиновников, он вновь принялся отстаивать версию о том, что китайский воздушный шар был «гражданским» исследовательским объектом, и назвал решение американцев сбить его «абсурдным и истеричным».

Вдобавок глава МИД КНР сообщил европейским лидерам и дипломатам, что его страна готова укреплять связи с ЕС и намерена сыграть роль в прекращении украинского конфликта. По его словам, Пекин вскоре предложит план мирного урегулирования. Но на отдельном мероприятии Блинкен предположил, что Россия может использовать прекращение огня для перегруппировки новых наступлений.

На взгляд издания, прошедшие переговоры стали ещё одним напоминанием о том, что китайско-американские отношения «упали до самой низкой точки» за последние полвека. Президент Байден часто говорит, что стремится к «энергичной конкуренции», но не к конфликту с Китаем. Тем не менее многие участники Мюнхенской конференции выразили обеспокоенность тем, что стороны не смогли снизить напряжённость даже в ситуации, в которой обошлось без человеческих жертв.

Две недели назад в свете истории с воздушным шаром Блинкен внезапно отменил давно запланированную поездку в Пекин. Она должна была способствовать разрядке обострившихся отношений между Соединёнными Штатами и Китаем, которые, как опасаются некоторые аналитики, движутся к потенциальному военному столкновению.

Отмена визита и последующая словесная перепалка ещё больше отбросили отношения назад. После того как Байден приказал сбить воздушный шар, КНР отклонила просьбу министра обороны Ллойда Остина о встрече с его китайским коллегой, что вызвало тревогу у американских чиновников.

Очевидно, что в Вашингтоне надеялись, что переговоры в Мюнхене позволят сторонам договориться о новой дате визита Блинкена в Поднебесную. Тем не менее ни одна из сторон не объявила о каких-либо подвижках в этом направлении, заключает The New York Times.