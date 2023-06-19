Fox News: психотерапевт объяснил рекордное употребление алкоголя среди американцев

Комментируя новость о том, что в США был зафиксирован рекордный уровень употребления алкоголя, психотерапевт Томас Керстинг в интервью Fox News назвал стресс основной причиной сложившейся ситуации. При этом он предупредил, что рекордное потребление спиртных напитков может привести к росту больных алкоголизмом в стране.

Томас Керстинг — психотерапевт и автор книги «Воспитание здоровых подростков». Так почему же мы так много пьём в этот момент истории Америки?



ТОМАС КЕРСТИНГ, психотерапевт: Как вам известно, всё началось в 2020-м. 2020-й был годом коронавируса. Тогда продажи алкоголя выросли на 2,9%, что стало самым высоким уровнем за 50 лет. И люди при этом всё ещё сидели по домам. Отчасти дело тут в том, что когда вы сидите дома…



Вы сидите дома, пьёте, и вам не нужно ехать в бар.



ТОМАС КЕРСТИНГ: За обедом вы можете выпить пивка…



Теперь они пьют днём, работая на удалёнке.



ТОМАС КЕРСТИНГ: Но самая большая проблема прямо сейчас заключается в том, что если взглянуть на всё, что происходит в обществе: рекордную инфляцию, поток людей, переходящих границу, неопределённую ситуацию на рынке труда, на всё, что мы видим в социальных сетях и не только, на потенциальную угрозу войны и прочее, то всё это вызывает стресс.



Получается, что мы пьём из-за испытываемого стресса.



ТОМАС КЕРСТИНГ: Несомненно.



И мы пьём, поскольку никто больше не видит, как мы пьём, ведь делаем мы это дома в то самое время, когда должны работать.



ТОМАС КЕРСТИНГ: Отчасти это так. Весь этот стресс, если подумать, вызван тем, что целый день нас бомбардируют различными историями, многие из которых доходят до нас через социальные сети. И, знаете, люди этого не осознают, но они отнюдь не обязательно в курсе того, насколько серьёзный стресс они испытывают. Затем вы идёте домой, пьёте пиво, причём не Bud Light, и из-за этого стресс, скажем так, отступает. Но эта проблема имеет долгосрочный характер. Она вас нагонит, и ситуация в конце концов усугубится.



А что мы пьём? Вино? Пиво? Крепкие спиртные напитки?



ТОМАС КЕРСТИНГ: Думаю, мы в настоящее время пьём всё, что содержит алкоголь.



У нас также употребляют препараты. У нас употребляют наркотики, у нас курят. Что это такое?



ТОМАС КЕРСТИНГ: Это также элемент данной картины. Знаете, первое, что я почуял, выйдя из машины и направившись сюда, был запах марихуаны. И это в Нью-Йорке.



Ну, вы проезжали мимо офиса Гатфилда*.



ТОМАС КЕРСТИНГ: Нет, я как раз по другой дороге ехал (смеётся). Знаете, сейчас люди в маленьких городах могут просто идти и пить пиво, курить травку и тому подобное. Всё это как будто допустимо. И, по-моему, в обществе это стало чем-то настолько нормальным, что мы просто следуем за толпой и делаем то же, что и все остальные.



А каковы негативные последствия от рекордного потребления алкоголя?



ТОМАС КЕРСТИНГ: Негативное последствие состоит в том, что в нашей стране у гораздо большего числа людей может развиться алкоголизм или проблемы со злоупотреблением других веществ. Это создаст циклический процесс, который приведёт к проблемам с психическим здоровьем у многих людей. Не у всех, но нужно быть осторожным. Пить можно, но делать это нужно ответственно.



Хорошо. Пейте ответственно.



Дата публикации 18 июня 2023 года.



* комик, ведущий Fox News (прим. ИноТВ)