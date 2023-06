Hill: за последние десятилетия американцы стали пить на 60% больше крепких алкогольных напитков

С 1995 года американцы стали употреблять больше алкоголя, в частности, сейчас они пьют на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем почти 30 лет назад, сообщает The Hill со ссылкой на Национальный институт по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечается в статье, ключевую роль в текущем росте потребления спиртных напитков сыграли женщины, которые практически ликвидировали гендерный разрыв с мужчинами в этом вопросе.

Среднестатистический американец сейчас выпивает на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем в середине 1990-х годов, сообщает The Hill со ссылкой на исследование Национального института по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем.



Как подчёркивает издание, этот неожиданный всплеск потребления спиртных напитков свидетельствует об изменении предпочтений американцев в алкоголе.



В целом, среднестатистический житель США в 2021 году употребил 9,5 л этанола по сравнению с 8,14 л в 1995 году.



«Если 9,5 литра в год звучит мало, учтите, что эта цифра относится только к алкоголю, а не к воде и другим ингредиентам алкогольного напитка», — поясняется в статье.



Издание при этом отмечает, что американцы, в частности, стали пить вина на 50% больше, чем в 1995 году. Между тем потребление пива, напротив, за этот же период снизилось на 15%.



Потребление алкоголя резко росло и падало на протяжении десятилетий, напоминает The Hill. Последний исторический пик потребления был зафиксирован в 1980-м, тогда среднестатистический американец выпивал приблизительно 10,6 л этанола в год.



Национальная кампания против вождения в нетрезвом виде и употребления алкоголя несовершеннолетними снизила потребление алкоголя до исторического минимума примерно в 1995 году. В последующие десятилетия эта цифра медленно ползла вверх.



«По историческим меркам сейчас мы выпиваем столько же спиртного, сколько и во времена Гражданской войны. Однако культура, демография и экономика американского пьянства тогда были совсем иными», — пишет The Hill.



В нынешнем росте потребления алкогольных напитков ключевую роль сыграли женщины. Они быстро сокращают гендерный разрыв как в употреблении алкоголя, так и в проблемах с ним — в категориях, где раньше доминировали мужчины.



В своё время по употреблению алкоголя и пьянству соотношение между мужчинами и женщинами было 3 к 1. Сегодня же разница между полами приближается к паритету, отмечается в статье.