Milenio: в Мексике в бутылках текилы нашли почти 9 тонн наркотиков

11:08
В Словакии заявили, что убытки фермеров из-за зерна с Украины составили €200 млн
Министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан заявил, что убытки словацких аграриев из-за ситуации с украинскими сельскохозяйственными товарами составили около €200 млн.
11:04
Bloomberg: попытки ЕС заменить российский газ ветроэнергетикой терпят крах
Страны Евросоюза испытывают большие трудности, пытаясь быстро перейти от использования российского газа к ветряной энергетике.
11:01
В России за сутки госпитализировали 1165 человек с коронавирусом
В России за сутки в больницы попали 1165 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1339 пациентов с COVID-19.
11:01
Мусаев назвал Сафонова лучшим вратарём чемпионата России
Российский тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим в своём амплуа в Российской премьер-лиге (РПЛ).
10:56
В Свердловской области на станции Сосьва сгорели восемь вагонов с пиломатериалами
Восемь вагонов с пиломатериалами уничтожены на железнодорожной станции Сосьва в Свердловской области в результате пожара.
10:56
Глава УЕФА Чеферин заявил, что клубы Европы поддерживают идею введения потолка зарплат
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что большие клубы поддерживают идею введения потолка зарплат.
10:54
Купер встал на защиту Василевского после неудачной игры в серии с «Торонто»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру российского голкипера команды Андрея Василевского в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».
10:52
По делу Навального об экстремизме в розыск объявлены 11 человек
Следователь в Басманном суде заявил, что 11 человек находятся в международном розыске по делу об экстремизме в отношении Алексея Навального.
10:48
Актёр Олег Меньшиков поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем
Художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что Бодров-младший не обладал выдающимися актёрскими способностями.
10:47
На Новом Арбате место флагмана Uniqlo займёт Gloria Jeans
На месте флагмана Uniqlo в Москве на Новом Арбате Gloria Jeans в июне откроет свой магазин.
10:44
Свыше 140 шахтёров эвакуировали из шахты «Юбилейная» в Кузбассе
Более 140 шахтёров были эвакуированы из шахты «Юбилейная» в Кузбассе из-за загазирования горных выработок.
10:44
Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России
Экономика России уверенно восстанавливается, международные организации говорят о позитивной динамике на ближайшие два года. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
10:43
Группа «Нафтогаз Украина» увеличила суточную добычу газа на 300 тысяч кубометров
«Укргаздобыча» (входит в группу «Нафтогаз Украина») запустила ещё две эксплуатационные скважины.
10:39
В сети опубликован новый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером
Второй трейлер предстоящей супергеройской картины «Флэш» с Эзрой Миллером, Беном Аффлеком и Майклом Китоном опубликован в сети.
10:36
Мостовой: не стал бы ставить Кокорина в ранг легенд «Динамо»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о легендах «Динамо».
10:35
В Москве суд арестовал ещё одного россиянина по делу о госизмене
В Лефортовском суде Москвы заявили, что ещё один россиянин — по фамилии Плыске — арестован в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.
10:28
Жительница Сосьвы рассказала о пожаре в посёлке
Жительница Сосьвы Наталья Чернышова рассказала RT о пожаре в посёлке.
10:23
Мишустин заявил о стратегической конкуренции между странами за умы людей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стратегической конкуренции между странами за умы людей.
10:19
Насри считает Гвардиолу высокомерным тренером
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри высказался о характере главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
10:19
МО России: белорусские военные прошли обучение применению комплекса «Искандер-М»
Военнослужащие из Белоруссии прошли обучение на полигоне в России по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М». Об этом сообщили в российском Минобороны.
10:18
Генсек ШОС заявил о важности укрепления сотрудничества с АСЕАН
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что считает важным углубление взаимодействия с АСЕАН и что в геополитическом мировоззрении двух объединений есть много общего.
10:13
Канчельскис назвал Дзюбу одним из сильнейших игроков России
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил выступление нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
10:07
Власти ЮАР опровергли информацию о намерении страны выйти из МУС
В администрации президента Южно-Африканской Республики опровергли сообщения о планах страны выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).
10:06
Вайцеховская: на Пападакис интересно смотреть, даже если она выйдет на лёд с поролоновым чучелом Сизерона
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.
10:05
Fortum не получила официального подтверждения от властей России по своим активам
Компания Fortum, российские активы которой официально перешли во временное управление Росимущества, заявила, что к настоящему моменту не имеет каких-либо данных от властей России по ситуации с активами.
09:56
Вице-спикер СФ Косачёв: Западу безразлично, что будет происходить на Украине
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение посольства России в Лондоне о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.
09:55
Глава МВД Турции связал борьбу с терроризмом с противостоянием США
Борьба Турции с терроризмом на самом деле связана с противостоянием США. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
09:53
Шварцман: мой главный приоритет — получить место в «Формуле-1»
Российский резервный пилот Ferrari Роберт Шварцман рассказал о своих целях.
09:50
Иноагент Ройзман отказался признавать в суде вину в дискредитации ВС России
Иностранный агент Евгений Ройзман* не признал вину по делу о дискредитации ВС России.
09:47
Зампред ВТБ спрогнозировал отказ вкладчиков от долларов и евро к концу 2025 года
Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал отказ вкладчиков банка от долларов и евро к концу 2025 года.
09:46
Лефортовский суд арестовал россиянина Довганя по делу о государственной измене
Лефортовский суд Москвы отправил под арест россиянина по фамилии Довгань в рамках уголовного дела о государственной измене.
09:42
Валиева призналась, что её собака трясётся при виде Тутберидзе
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём питомце — померанском шпице Лёве.
09:36
Пять человек погибли в ДТП в Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что пять человек, включая двоих детей, погибли в результате аварии в Марковском муниципальном образовании.
09:31
Трусова объяснила, почему на долгое время пропала из соцсетей
Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, почему долгое время не выходила на связь с подписчиками.
09:24
СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва Свердловской области
Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в посёлке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
09:19
Захарова: Соединённые Штаты сами не включили Уилана в обмен заключёнными
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что США сами не включили осуждённого за шпионаж Пола Уилана в обмен заключёнными.
09:16
РБК: Костомаров столкнулся с трудностями при восстановлении подвижности
Стали известны новые подробности реабилитации олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.
09:13
Доцент РУДН: ряд выплат россияне могут получить лишь при самостоятельной подаче документов
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов.
09:06
В Свердловской области локализовали большинство лесных и техногенных пожаров
Большинство техногенных и лесных пожаров локализовали в Свердловской области. Об этом заявили в региональном Департаменте информационной политики.
09:04
Плющев не уверен, что возвращение Хартли поможет «Авангарду»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возможное возвращение Боба Хартли в омский «Авангард».
09:02
Марочко заявил о приказе Киева украинским ВГА заниматься дискредитацией России
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевский режим приказал главам военно-гражданских администраций (ВГА) на подконтрольных Киеву территориях провести мероприятия по дискредитации России.
08:51
Украинский командующий назвал сложной для ВСУ ситуацию в Артёмовске
Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для украинских военных сложная. Об этом заявил командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко.
08:51
Главный тренер «Айлендерс» отметил игру Сорокина в матче с «Каролиной»
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт оценил игру российского голкипера команды Ильи Сорокина в матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
08:49
В СК сообщили о гибели медика на Урале в результате нападения мужа пациентки
Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как медицинский работник скончался в результате нападения на него мужа пациентки, которая вызвала врача на дом в городе Березовский Свердловской области.
08:39
Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах команд на серебро в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.
08:38
Politico: в Пентагоне поддержали уход Такера Карлсона с Fox News
В Пентагоне уход журналиста Такера Карлсона с Fox News прокомментировали фразой «скатертью дорога». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства.
08:35
Оперативная группа МЧС России прибыла в Свердловскую область в связи с пожарами
Оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.
08:28
Валиева поздравила «Ак Барс» с победой над ЦСКА в матче Кубка Гагарина
Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу «Ак Барса» над ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина.
08:25
Почти 180 строений сгорели за сутки в шести крупных пожарах в Свердловской области
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что почти 180 строений сгорели за сутки в шести крупных пожарах в регионе.
08:23
Профессор Прюссен заявил, что призраки войны во Вьетнаме преследуют Байдена на Украине
Президента Соединённых Штатов Джо Байдена в ситуации с Украиной преследуют призраки войны во Вьетнаме. Об этом в статье для портала The Conversation написал профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен.