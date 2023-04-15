Guardian: полиция Испании ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по производству кокаина

Полиция Испании совместно с коллегами из Португалии и Колумбии ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по производству кокаина, передаёт The Guardian. Как отмечает издание, в ходе операции удалось выявить новую тенденцию в незаконном обороте кокаина, когда необработанный наркотик экспортируется для химической переработки в страны, где его и будут продавать.

Полиция Испании арестовала 18 человек после ликвидации крупнейшей в Европе лаборатории по производству кокаина, где эксперты из Мексики и Колумбии ежедневно производили 200 кг наркотика, сообщает The Guardian.

Сотрудники испанских правоохранительных органов совместно с коллегами из Португалии и Колумбии изъяли 1300 кг кокаиновой пасты и 151 кг переработанного кокаина.

«Расположенная в провинции Понтеведра мегалаборатория никогда не прекращала свою деятельность, её «повара» работали посменно 24 часа в сутки, чтобы превратить пасту в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению», — заявили в полиции.

По данным полиции, преступники соблюдали строгие меры безопасности, чтобы их не раскрыли. Однако правоохранительные органы обратили на них внимание ещё в октябре прошлого года, когда вышли на базирующуюся в столице Гран-Канарии Лас-Пальмасе преступную группировку, некоторые из членов которой уже находились под следствием из-за связей с колумбийскими поставщиками наркотиков.

В результате расследования полицейские вышли на дом под Мадридом, который банда использовала в качестве склада, а также на промышленный комплекс в Понтеведре, где хранились материалы для производства кокаина.

Вскоре полицейские обнаружили многонациональную преступную группу, в которую входили колумбийские «повара» и два мексиканца, известных как «инженер» и «нотариус», которые отвечали за производство. При этом организаторами группы были именно испанцы, которые отвечали за транспортировку наркотиков из Колумбии и распространение готового «продукта». По данным полиции, финансировали работу лаборатории две влиятельные преступные организации из Мексики и Колумбии.

«Эта операция выявила новую тенденцию в незаконном обороте кокаина, когда необработанный наркотик экспортируется для химической переработки в подпольных лабораториях уже в странах назначения», — сказано в заявлении полиции. Как отмечает The Guardian, это позволяет преступным организациям сократить свои потери в случае, если товар конфискуют по пути в страну назначения.

В правоохранительных органах заявили, что обнаружение и закрытие лаборатории позволит не только остановить поступление на рынок огромного количества кокаина, но и предотвратить «разрушительные экологические последствия». По данным полиции, преступники выбросили в ближайшие водоёмы более 27 тонн твёрдых и жидких химических продуктов, которые им были больше не нужны.