Das Erste Оригинал

Das Erste: в последние годы наркотрафик из Южной Америки в Европу стабильно растёт

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Приток южноамериканских наркотиков в Европу в последнее время растёт, пишет Das Erste. Отмечается, что это связано с ростом спроса на наркотики в европейских странах, а также с тем, что южноамериканские наркоторговцы считают поставки в Европу менее рискованными.
Das Erste: в последние годы наркотрафик из Южной Америки в Европу стабильно растёт
AP

В немецком портовом городе Бремерсхафен обосновались криминальные структуры, пишет Das Erste, ссылаясь на слова члена бременского парламента Клаудии Шиллинг. Речь идёт о наркоторговцах: по словам Шиллинг, известны случаи, когда наркоторговцы угрожали и оказывали давление на сотрудников порта.

Согласно недавнему отчёту ООН, порты Северного моря стали основным узлом транзита кокаина в страны Западной Европы. По словам социолога Соры Хаузер, в последнее время Европа стала более привлекательным рынком для производителей кокаина из Южной Америки. Это, в том числе, произошло из-за роста спроса на кокаин в странах Европы.
 
Кроме того, южноамериканские производители считают доставку наркотиков в Европу менее рискованной, пишет Das Erste. Им практически не угрожают последствия от европейских органов безопасности. Как отмечает Сора Хаузер, всё, что нужно производителям в данном случае — наличие подельников в Европе и нехватки в них нет. По словам Хаузер, в европейских странах существуют локальные преступные группировки, которые обладают необходимыми средствами для того чтобы коррумпировать сотрудников портов.
 
В этих условиях, экспорт наркотиков в Европу растёт, отмечает издание. В 2021 году таможня Гамбурга изъяла рекордную партию кокаина весом 19 тонн. По мнению аналитиков, сейчас наркоторговцы будут стремиться перебросить свой бизнес в немецкие порты: ранее они были наиболее активны в Бельгии и Нидерландах, однако местные органы безопасности начали принимать активные меры против наркотрафика. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
Германия Европа наркотики торговля
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров