France info: кролики из экстази и снежный шар с кетамином — бельгийские таможенники ежедневно сражаются с изобретательностью наркодилеров

В последние несколько лет бельгийская таможня ежедневно находит в идущих через страну почтовых отправлениях синтетические наркотики, сообщает France info. Накануне Пасхи в одной из коробок были обнаружены пасхальные кролики, изготовленные не из шоколада, а из МДМА. Как отмечает телеканал, вещества производятся в Бельгии или Нидерландах, а затем экспортируются в страны Азии, Океании или Америки посредством обычной почты.

Через стены брюссельского аэропорта ежедневно проходят десятки тысяч посылок, отправляющихся во все страны мира через Бельгию. Незадолго до Пасхи, отсканировав содержимое картонной коробки, таможенники обнаружили необычную находку: пасхальные кролики, но не в шоколадной глазури, а изготовленные из синтетического наркотика.

СОТРУДНИК ТАМОЖНИ: Это МДМА. Здесь один или два килограмма. Из одного килограмма можно приготовить около шести тысяч таблеток экстази.

Кролики направлялись в Гонконг. Бельгия является одним из пунктов, через который в Европу попадает кокаин, но страна также стала средоточием поставок синтетических наркотиков. В таможенной службе изъятия происходят ежедневно. К примеру, эти таблетки экстази, спрятанные в упаковке из-под витаминов или этот снежный шар, прибывший из Нидерландов, наполненный жидким кетамином — мощным психотропным средством.

СОТРУДНИК ТАМОЖНИ: Мы находим их в последние три-четыре года, раньше такого никогда не было. Сегодня мы видим, что этот рынок развивается в Соединённых Штатах, Гонконге, Азии. Рынок кетамина постоянно расширяется.

Вещества производятся в Бельгии или Нидерландах в лабораториях вроде этой, а затем экспортируются в страны, где наркотики стоят очень дорого. И для доставки своей продукции в Азию, Океанию или Америку наркоторговцы попросту используют почту.

ФЛОРАНС АНЖЕЛИСИ, пресс-секретарь Министерства финансов Бельгии: сегодня люди покупают наркотики в теневом Интернете. В несколько кликов они покупают то, что хотят, делают заказ и получают заказанные онлайн наркотики на дом или на подложный адрес.

В 2022 году бельгийская таможня изъяла в брюссельском аэорорту около семи тонн синтетических наркотиков.

Дата выхода в эфир: 10 апреля 2023 года.