Ряд британских парламентариев призвали главу правительства помешать возможному назначению Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. Их заявления прозвучали на фоне сообщений, что американский президент собирается поддержать её кандидатуру, чтобы «наказать» Соединённое Королевство, пишет Daily Mail.

Члены Консервативной партии призывают премьера Риши Сунака помешать Урсуле фон дер Ляйен стать следующим главой НАТО. Их заявления прозвучали на фоне сообщений, что Джо Байден собирается поддержать её кандидатуру, чтобы «наказать» Великобританию, пишет Daily Mail.

По словам издания, президент США настаивает на том, чтобы действующая глава Еврокомиссии возглавила военный альянс. Более того, существует мнение, что он намеренно уничтожил надежды британского министра обороны Бена Уоллеса на этот пост, поскольку был возмущён тем, что Лондон начал тренировать украинских пилотов на F-16 без одобрения Вашингтона.

Депутаты-тори напомнили, что фон дер Ляйен показала себя «наихудшим» министром обороны Германии до того, как стала председателем комиссии. Например, при ней немецкие войска использовали на учениях НАТО мётла из-за нехватки винтовок.

«Беспокоит то, что ЕС стремится к постоянному структурированному сотрудничеству, которое подрывает целостность НАТО. Фон дер Ляйен остаётся ярым сторонником такого подхода», — заявил бывший министр Дэвид Джонс.

Другой высокопоставленный парламентарий-консерватор сказал Daily Mail, что идея с назначением фаворитки Белого дома может провалиться. «Я думаю, Байден ведёт себя как чудак на букву м. Она (Урсула фон дер Ляйен. — ИноТВ), вероятно, получит поддержку французов, но я не вижу согласия восточных союзников. А республиканцы не любят ЕС», — отметил депутат.

В связи с продолжающимся российско-украинским конфликтом полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга продлили на год. Но, по широко распространённым слухам, эта отсрочка является частью плана фон дер Ляйен, которая после ухода со своей текущей должности хочет стать первой женщиной, возглавившей организацию, поясняет издание.

Этот манёвр станет победой для Эммануэля Макрона. Французский президент непреклонно отстаивал мнение о том, что следующим главой западного военного блока должен быть представитель государства ЕС, а не Великобритании, подчёркивает издание.

Ранее уже появлялись утверждения, что Байден просто-напросто «не хочет поддерживать» Соединённое Королевство. Американский президент неоднократно хвастался своими ирландскими корнями, и его часто обвиняли в том, что он придерживается «антибританских взглядов», обращает внимание Daily Mail.