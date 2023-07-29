Fox: Минюст США покрывает преступный синдикат Байденов, подрывая верховенство закона

Ведущий Fox News Шон Хэннити обрушился с критикой на американскую систему правосудия. По его словам, Министерство юстиции разрушает идею о всеобщем равенстве перед законом, поскольку продолжает огораживать самого президента США и его семью, несмотря на растущее число доказательств их преступлений.

Теперь ясно, что Министерство юстиции не работает на вас, американский народ. Их основная цель — защита Джо Байдена, его сына Хантера, Демократической партии. Он (Минюст США — ИноТВ) коррумпирован. Он политически предвзят и наносит ущерб верховенству закона, нашей конституции, идее справедливого правосудия и равенства всех перед законом.

Взгляните на эту свежую авторскую статью в The Wall Street Journal. В ней информатор Налогового управления США Джозеф Зиглер — он, кстати, является демократом, — призывает генпрокурора Меррика Гарланда назначить специального прокурора для надзора за уголовным расследованием в отношении Хантера Байдена, потому что «полюбовные соглашения нельзя раздавать налево и направо».

К сожалению, вероятно, специальный прокурор не будет назначен. Судя по всему, Меррик Гарланд считает, что его работа состоит в том, чтобы оберегать Джо Байдена и его семью, а не соблюдать Конституцию США.

Между тем появляется всё больше и больше свидетельств о коррупции семьи Байденов. Но самое главное: эта громкая история касается не Хантера, Джима или Джилл Байден, а президента Джо Байдена.

А в понедельник давний деловой партнёр Хантера Девин Арчер должен дать показания перед конгрессом. Миранда Дивайн — отличный репортёр New York Post, — рассказывает нам, что Арчер был свидетелем десятков телефонных разговоров Хантера Байдена с иностранными деловыми партнёрами, в которых по громкой связи участвовал «большой парень» — Джо Байден. Зачем? Чтобы произвести впечатление на клиентов Хантера и заключить сделку.

Помните, Джо Байден клялся, что ни разу не обсуждал с сыном о его зарубежные деловые отношения? Как выясняется, Байден активно участвовал (в сделках — ИноТВ), а затем раз за разом лгал об этом американскому народу, как в качестве кандидата, так и президента. Так что, повторюсь, речь не о частном гражданине Хантере Байдене. Джо и Хантер неразрывно связаны друг с другом во всей этой истории.

И, согласно моим источникам, Хантер с недавних пор живёт в Белом доме. Его сопровождает группа охранников Секретной службы. Взгляните на это видео. Он получил федеральный кортеж. Как указывает Миранда Дивайн, Секретная служба даже арендовала дом за тридцать тысяч долларов в месяц рядом с домом Хантера, когда он жил в Малибу, штат Калифорния.

При этом Байден отказывается предоставлять какую-либо защиту Секретной службы (кандидату в президенты США — ИноТВ) Роберту Кеннеди-младшему, который набирает 20 процентов в опросах, несмотря на серьёзные угрозы в его адрес, а также прошлые убийства его отца и дяди, президента Джона Кеннеди.

Итак, давайте внесём ясность. Хантер не обычное частное лицо. И в центре этого скандала не употребление курительного кокаина и разгульный образ жизни наркомана-кокаинщика. Всё дело в общественной коррупции, связанной с Джо, президентом Соединённых Штатов, и Министерством юстиции, которое является в этом деле соучастником. Вот почему эти два комитета палаты представителей — юридический комитет Джима Джордана и комитет по надзору Джеймса Комера — работают сообща, изучая синдикат семьи Байденов и то, как ФБР и Минюст оказались политизированы, превращены в оружие и стали использоваться для защиты всего этого семейного предприятия.

Дата публикации 29 июля 2023 года.