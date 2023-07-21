NYP: по 5 $млн каждому — информатор ФБР рассказал, как украинский олигарх подкупил Байденов

В сенате обнародовали секретный документ о сотрудничестве Джо и Хантера Байдена с владельцем украинской газовой компании Burisma Holdings Николаем Злочевским. Согласно источнику ФБР, в 2016 году бизнесмен критиковал умственные способности сына тогдашнего вице-президента США, но признавался, что был вынужден сохранить его в совете директоров и платить им обоим взятки, «чтобы всё было хорошо», сообщает New York Post.

Накануне сенатор Чак Грассли обнародовал сенсационный документ. В нём информатор ФБР обвинял действующего американского президента и его сына в получении взятки в размере $10 млн от украинского олигарха, пишет New York Post.

Согласно рассекреченному документу, в 2016 году в Вене источник бюро встречался с владельцем газовой компании Burisma Holdings Николаем Злочевским. Во время их доверительной беседы бизнесмен признался, что его «вынудили» заплатить Джо и Хантеру Байдену по $5 млн, отмечает издание.

Злочевский также заявил собеседнику, что считает Хантера «глупее» собственной собаки. Но в то же время он отметил, что ему пришлось держать сына высокопоставленного американского политика в совете директоров Burisma, «чтобы всё было хорошо», обращает внимание New York Post.

Информатор описал четыре разговора со Злочевским, которые состоялись с конца 2015 по 2019 год. По его словам, все беседы с украинским олигархом происходили в присутствии человека по имени Александр Остапенко, который может стать дополнительным свидетелем ФБР, рассуждает издание.

В документе также утверждается, что информатора со Злочевским «познакомил» именно Остапенко. Предположительно, сейчас он «работает в каком-то ведомстве при администрации президента Владимира Зеленского».

По словам источника ФБР, Злочевский утверждал, что у него есть 17 записей разговоров с Байденами, два из которых связаны с Джо. Кроме того, он рассказывал о «множестве текстовых сообщений» и двух документах, которые, судя по всему, представляли финансовые отчёты о «платежах» нынешнему главе Белого дома и его сыну.

Злочевский говорил информатору, что не отправлял никаких средств напрямую «большому парню», под которым подразумевается Джо Байден. Бизнесмен также предположил, что следователям потребуется 10 лет, чтобы найти записи о незаконных платежах, которые получил действующий американский президент и его сын.

Примечательно, что «большой парень» уже упоминался в описании отношений Хантера с китайской компанией CEFC China Energy, от сделки с которой Джо Байден должен был получить 10%. Прозвище не было широко известно до октября 2020 года, то есть спустя уже несколько месяцев после создания документа с показаниями источника ФБР.

Злочевский также косвенно подтвердил информатору, что сын использовал влияние Байдена-старшего, чтобы добиться отставки украинского генпрокурора Виктора Шокина, который вёл расследование в отношении Burisma. «Не волнуйтесь, Хантер позаботится обо всех этих вопросах через своего отца», — уверял собеседника владелец Burisma.

По словам бывшего стенографиста Белого дома Майка Маккормика, Джо Байден не только посодействовал отставке генпрокурора. Во время визита в Киев политик выступил за поддержку газовой промышленности Украины всего через несколько дней после того, как Хантер присоединился к Burisma, что было явным конфликтом интересов.

Ранее американский президент уже пытался высмеять предъявляемые ему обвинения во взяточничестве. «Где эти деньги?» — риторически поинтересовался он, когда New York Post попросила его прокомментировать ситуацию.