Fox о наркотиках в Белом доме: самый громкий скандал со времён Моники Левински — но люди Байдена его замалчивают

Скандал с обнаруженным на минувшей неделе на территории резиденции президента США кокаином стал самым громкой новостью оттуда за долгое время — однако в администрации Джо Байдена эту тему обсуждать отчего-то не желают, отметил ведущий Fox Джесси Уотерс. Как подчеркнул Уотерс, наркотик с большой вероятностью оставил в Белом доме сын Байдена Хантер, который часто там бывает и уже был уличён в злоупотреблении разными веществами. Команда Байдена же откровенно выгораживает сына президента, не стесняясь иногда приврать.

Джо Байден когда-то обещал вернуть в Белый дом правила приличия. Ну если в эти правила входит употребление кокаина, то цель достигнута. В Белом доме случилось самое интересное событие со времён Моники Левински, а его представители говорить о нём никак не желают — ни слова ни о том, кто же дурь оставил, ни о том, где её нашли... Всех до единого людей, которые 6 января не то, что в самом Капитолии были, а даже рядом с ним оказались, они отыскали — а установить, кто же пронёс в Белый дом кокс, им оказалось не по зубам.

Да в администрации даже в собственной версии событий не могут разобраться: сначала сказали, что кокаин нашли в библиотеке, потом — что он был в шкафчике в западном крыле, ну а теперь говорят нам, что его обнаружили рядом с ситуационным центром. А ещё они сперва пытались всё свалить на какого-то туриста, а сейчас переводят стрелки на строителя. Вот, послушайте.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по вопросам нацбезопасности: Ситуационный центр в настоящий момент не используется — и так уже несколько месяцев, поскольку там сейчас идут строительные работы. В этот период туда заходили только рабочие, которые готовят комнату к сдаче.

Ага — я тоже когда домашние дела делаю, занюхиваю пару-другую дорожек, тонус поддержать. Ну конечно это всё строители, кто же ещё? То есть, они на полном серьёзе всё валят на ребят из профсоюзов, которые ведут в Белом доме строительные работы. На синих воротничков! Это же они у нас самые главные кокаинщики.

При этом в сторону общепризнанного наркоши, который часто гостит в Белом доме и, по слухам, там даже живёт, почему-то никто не смотрит. Как рассказала нам женщина-папка (имеется в виду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер — по мнению некоторых журналистов, она слишком часто даёт на пресс-конференциях заранее заготовленные ответы, читая их с листа. — ИноТВ), у Хантера (сын Джо Байдена. — ИноТВ) есть алиби.

ЖУРНАЛИСТ: Хотела бы снова попросить — можете ли вы чётко и окончательно прояснить, принадлежит ли найденный кокаин кому-то из семейства Байденов или нет?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Никого из них здесь не было ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье,ни даже в понедельник — вернулись они только во вторник. Поэтому задавать такие вопросы — вообще-то, ужасная безответственность.

Но когда в Белый дом приходит наркоша, а потом там находят наркоту, с какой такой стати спрашивать, а не он ли её там оставил, безответственно? Всё как в тот раз, когда коронавирус вдруг появился рядом с лабораторией, где этот вирус изучали: мы спросили, а не из этой ли он лаборатории он взялся, и нам тоже тогда сказали, что так поступать — безответственно.

Ну а мы немножко копнули — и выяснилось, что Хантер в пятницу в Белом доме всё-таки был, как и вся его семья. Женщина-папка соврала.

Вот — Хантер, пробыв в Белом доме весь день, со своим красным рюкзачком за спиной шествует к президентскому вертолёту. А что же в рюкзачке? Этого мы, наверное, так никогда и не узнаем, но СМИ знать и не хотят: СМИ у нас рассказывают, что республиканцы спекулируют на теме.

ГАРРЕТТ ХЕЙК, корреспондент NBC News: Семья президента — и, конкретнее, Хантер — во многом стали для него главной политической обузой. Вспомните только сюжет о кокаине, который гремел на прошлой неделе — и сколько республиканцев попытались за эту тему ухватиться.

ЧАК ТОДД, ведущий NBC News: Да, довольно мерзко они поступили.

ГАРРЕТТ ХЕЙК: Да, ход, конечно, получился с их стороны некрасивый.

Получается, спрашивать, кто же пронёс в Белый дом дурь — некрасиво, а, собственно, проносить её туда — красиво, что ли? Ну что же... Это же просто посягательство против здравого смысла — и они уверены, что мы им поверим. «Коронавирус из лаборатории не брался, на границе всё спокойно, инфляция — это временно, наркоша наркоту не оставлял,а говорить об этом — безрассудно, Джо — милый, мудрый дедушка, а Хантер — умнейший из всех, кого президент знает». Ну а может быть, Байдены — просто не так хороши, как их рисуют.

Дата выхода в эфир 10 июля 2023 года.