Fox News: разоблачители из Налоговой службы подтвердили — Байденам в США закон не писан
Но сначала — новость дня: весь клан Байденов пользуется особым отношением со стороны федерального правительства нашей с вами страны.
У нас сегодня — настоящая сенсация: оказывается, в нашей стране всё-таки есть люди, которым закон не писан — это люди с фамилиями Клинтон или Байден. Если ваша фамилия Байден, то вам можно покупать наркотики, курить крэк, целыми бригадами снимать проституток, забывать платить налоги и даже подавать налоговые декларации, оставлять в мусорном баке напротив школы пистолет, не регистрироваться в особом статусе, заключая деловые сделки с зарубежными партнёрами, как того требует федеральное законодательство, и, наконец, торговать доступом к Белому дому через папочку, который занимает пост вице-президента — во всех этих ситуациях байденовский минюст вас непременно выручит. Ну не здорово ли? Жалко только, что ваша фамилия не Байден.
Сегодня два чиновника, всю жизнь проработавшие в Налоговой службе США, проявив храбрость, дали показания под присягой, заявив, что министерство юстиции страны много лет покрывало и Джо Байдена, и его сына Хантера, какие бы возмутительные поступки те ни совершали. Обратите внимание: эти два разоблачителя — не политические фигуры. Они поставили на карту свою карьеру и репутацию и пожертвовали своим правом на неприкосновенность частной жизни ради того, чтобы вытащить на свет вещи, которые с их точки зрения были злоупотреблением должностными полномочиями, а то и самой настоящей коррупцией. Они решили высказаться потому, что поступить так было правильно, и они хотят, чтобы американский народ знал правду.
Вот, послушайте, как выразился один из разоблачителей — сторонник Демократической партии Джозеф Зиглер.
ДЖОЗЕФ ЗИГЛЕР, сотрудник Налоговой службы США: Люди говорят, что мои слова точно заслуживают больше доверия, потому что я — сторонник демократов и, так уж получилось, состою в браке с мужчиной. Но ни моя сексуальная ориентация, ни мои политические взгляды не делают меня более надёжным источником, чем человек, который сидит рядом со мной. Правда в том, что моя надёжность на сегодняшнем заседании связана с тем, что я имею опыт работы в Налоговой службе и хорошо осведомлён о том, какие в этом ведомстве существуют стандарты и нормы.
А я-то думал, что демократы разоблачителей обожают — ну, во всяком случае, разоблачители, которые могут обеспечить Трампу импичмент, им нравятся, даже если они распространяют ничём не подтверждённые сведения...
Но это вам не какой-то масштабный заговор правых сил: как заявил тот самый сотрудник Налоговой службы Джозеф Зиглер, существует целая гора свидетельств, подтверждающих, что Хантер Байден совершал серьёзные уголовные преступления. Вот, взгляните.
ДЖОЗЕФ ЗИГЛЕР: По результатам 2014 налогового года Хантер Байден вообще не стал указывать в налоговой отчётности доходы, полученные от компании Burisma в этом периоде. Сумма неуплаченных налогов на эти деньги составила 124 тысячи долларов. <...> Когда я изучаю обнародованные документы, касающиеся мер, принятых минюстом в отношении Хантера Байдена, я не вижу никаких признаков того, что его обяжут исправить фальсифицированную налоговую отчётность за 2018 год, в которую были внесены запросы на незаконные вычеты за отношения с проститутками, визиты в секс-клубы, а также расходы на образование для его совершеннолетних детей. <...> На основании моего собственного опыта я заключил, что в рамках нашего собственного расследования федеральному прокурору по штату Делавэр постоянно мешали чиновники минюста и другие федеральные прокуроры, ограничивая его в методах и устраняя его от дел. Я по-прежнему убеждён, что для проведения этого расследования необходимо назначить специального прокурора.
Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.
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