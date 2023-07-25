Fox News: заговорил ключевой свидетель — клану Байденов грозит «сокрушительный удар»

Давний партнёр семьи Байден Девон Арчер уже на следующей неделе должен будет дать показания в конгрессе — и, как ожидается, подтвердит, что нынешний президент США действительно участвовал в сомнительном бизнесе свеого сына Хантера, передаёт Fox News. Как предупреждает канал, показания Арчера, который считается правой рукой Хантера и уже несколько раз переносил выступление в конгрессе из-за угроз убийства его родственников, обернутся «сокрушительными» последствиями для Байдена и его семьи.

В деле семейства Байден наконец тронулся лёд: в следующий понедельник правая рука Хантера Байдена Девон Арчер, который с детства дружит с его семьёй и давно поддерживает с ними деловые отношения, побеседует с комитетом палаты представителей США по надзору, возглавляемым сейчас Джеймсом Комером. Арчер даст показания под присягой, а позже, возможно, также даст свидетельства в прямом телеэфире.

Как пишет обозреватель The New York Post Миранда Дивайн, Девон Арчер расскажет конгрессменам, что Джо Байден общался и встречался с сомнительными бизнес-партнёрами Хантера Байдена из-за рубежа десятки раз. Такие показания из уст человека, вхожего в ближний круг Байденов, станут для них сокрушительным ударом.

Как сообщает Миранда, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США, Хантер Байден как-то проводил встречу с гендиректором одной из украинских энергетических компаний — и во время этой встречи он набрал номер своего отца, включил громкую связь, представил отца, вице-президента США, своему украинскому начальнику, а затем сообщил папе, что эти его ребята, цитирую, «нуждаются в нашей поддержке». А три дня спустя Джо Байден прилетел на Украину и добился увольнения генпрокурора, который вёл расследование в отношении украинского начальника Хантера.



ДЖО БАЙДЕН, на мероприятии Совета по международным отношениям 23 января 2018 года: Я им сказал: «Ребят, у меня вылет через шесть часов; если генпрокурора не отправят в отставку, деньги свои вы не получите». И поди ж ты — его взяли и уволили.



А ведь Дональд Трамп, который всё вот это обнаружил, получил за это импичмент.

Имеются и электронные письма, которые подтверждают, что Хантера и на работу-то взяли затем, чтобы он убедил отца уволить генпрокурора. Семья Байден наживалась на вас, американских налогоплательщиках; она ставила свои собственные финансовые интересы выше интересов Соединённых Штатов.

Девон Арчер вёл с Байденами дела больше десяти лет — и он говорит, что Джо Байден был на короткой ноге с руководством компании Burisma. Адвокат Арчера опубликовал официальное заявление, где, в частности, говорилось следующее, цитирую: «Девон Арчер свято верит в принципы правового государства и демократический строй и готов ответить на вопросы комитета по надзору — как уже ответил на аналогичные вопросы большого жюри федерального суда».

А ведь речь идёт о том же самом топ-менеджере, который говорит, что у него есть записи, на которых Джо Байден вымогает у него пять миллионов долларов, и банковские выписки, подтверждающие, что эту взятку он заплатил.

Девон Арчер также сообщит в своих показаниях, что Хантер десятки раз звонил папе в присутствии своих деловых партнёров, — именно так он и оправдывал своё мздоимство: говоря, что он может позвонить отцу в любой момент, когда будет угодно тому или иному иностранцу, если тот готов заплатить. А это подкрепляет заявления, которые делал Тони Бобулински.

Больше того, как оказалось, в тот самый день, когда Хантер Байден вымогал деньги у китайцев, утверждая, что отец сидит прямо рядом с ним и очень рассердится, если те не заплатят, он действительно был в штате Делавэр, в доме папы, и даже катался на папочкином Corvette в компании двух девушек. А значит, Джо и Хантер были в одном и том же месте в одно и то же время.

Ожидается, что Арчер также расскажет конгрессменам об ужинах, которые организовывал Хантер для своего папы и своих зарубежных деловых партнёров с Украины, из России и Казахстана. Присутствие Джо Байдена на этих ужинах подтверждается и свидетельствами в виде электронных писем и фотографий.

Но есть в деле и подвох: члены семьи Арчера вот уже некоторое время получают угрозы убийства и Девон Арчер уже несколько раз переносил дачу показаний. А ещё он должен вот-вот отправиться в тюрьму отбывать срок один год за то, что обманом выманивал деньги у индейских племён. То есть он судимый преступник — как, впрочем, и многие другие партнёры семьи Байден.

Ну а в Белом доме запаниковали — стратегия защиты администрации начала меняться.

ЖУРНАЛИСТ: Джеймс Комер сегодня заявил, что у комитета по надзору имеются свидетельства, подтверждающие, что президент в прошлом неоднократно общался с зарубежными деловыми партнёрами своего сына Хантера Байдена. Хотелось бы узнать, придерживаются ли Белый дом и лично президент всё той же позиции, которую он выразил, заявив, что никогда не участвовал в делах сына и даже их с ним не обсуждал.



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Мне этот вопрос задавали уже миллион раз, и ответ на него не изменится, он остаётся всё тем же: президент со своим сыном деловые отношения не поддерживал. Добавить к этому мне нечего.



Белый дом, защищая президента, много лет говорил, что Джо Байден не обсуждал с сыном его дела — а теперь стал говорить, что Байден не поддерживал с сыном деловые отношения. Так как это понимать?



Дата выхода в эфир 24 июля 2023 года.