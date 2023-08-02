Press TV: всё больше американцев не испытывают доверия к армии США из-за её слабости
Опрос, проведённый компанией Gallup с 1 по 22 июня, показал, что только 60% американцев относятся к вооружённым силам страны с большим доверием — это самый низкий показатель за последние 20 лет, сообщает телеканал Press TV.
В отчёте Gallup говорится, что после терактов 11 сентября доверие к вооружённым силам США «в целом держалось на уровне выше 70%» и сохранялось на протяжении последующих двух десятилетий. Однако после хаотичного ухода США из Афганистана в 2021 году этот показатель снизился до 69%, в 2022 году — до 64%, а в 2023 году — до 60%.
В последний раз этот показатель «был таким низким в 1997 году, а ниже он не был с 1988 года, когда уверенность в своей армии выражали 58%», сказано в отчёте Gallup.
«Снижение показателя в этом году произошло во всех партийных группах, причём республиканцы по-прежнему выражают уверенность чаще других, а независимые — реже всего», — также отмечается в отчёте.
Хотя Gallup связывает это снижение с неудачным выводом войск из Ирака и Афганистана, многие аналитики также объясняют дефицит доверия поставками Вашингтоном тяжёлых вооружений на Украину, где с февраля прошлого года проходит российская военная спецоперация.
В прошлом месяце заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал признал, что военная помощь, оказываемая США Украине, привела к напряжению в оружейной промышленности страны. По словам Колина Кала, с начала конфликта Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму около $40 млрд.
В этом году индекс доверия снизился на 4% по сравнению с прошлым годом, когда американский аналитический центр оценил уровень боеспособности вооружённых сил США как «слабый», заявив, что они не способны выиграть ни одну войну против заклятых соперников — Китая и России, не говоря уже о двух одновременных конфликтах.
В докладе, подготовленном вашингтонским фондом «Наследие», только морская пехота была оценена как «сильная», в то время как армия в целом характеризовалась как «находящаяся на грани», Космические силы и ВМС — как «слабые», а ВВС — как «очень слабые», напоминает телеканал Press TV.
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