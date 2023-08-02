Press TV: всё больше американцев не испытывают доверия к армии США из-за её слабости

Согласно результатам опроса компании Gallup, только 60% американцев испытывают доверие к вооружённым силам США. Как отмечает телеканал Press TV, это худший показатель за последние 20 лет. Снижение рейтинга произошло после того, как американский аналитический центр оценил уровень боеспособности вооружённых сил США как «слабый», заявив, что они будут не способны выиграть войну против Китая или России.

Опрос, проведённый компанией Gallup с 1 по 22 июня, показал, что только 60% американцев относятся к вооружённым силам страны с большим доверием — это самый низкий показатель за последние 20 лет, сообщает телеканал Press TV.

В отчёте Gallup говорится, что после терактов 11 сентября доверие к вооружённым силам США «в целом держалось на уровне выше 70%» и сохранялось на протяжении последующих двух десятилетий. Однако после хаотичного ухода США из Афганистана в 2021 году этот показатель снизился до 69%, в 2022 году — до 64%, а в 2023 году — до 60%.

В последний раз этот показатель «был таким низким в 1997 году, а ниже он не был с 1988 года, когда уверенность в своей армии выражали 58%», сказано в отчёте Gallup.

«Снижение показателя в этом году произошло во всех партийных группах, причём республиканцы по-прежнему выражают уверенность чаще других, а независимые — реже всего», — также отмечается в отчёте.

Хотя Gallup связывает это снижение с неудачным выводом войск из Ирака и Афганистана, многие аналитики также объясняют дефицит доверия поставками Вашингтоном тяжёлых вооружений на Украину, где с февраля прошлого года проходит российская военная спецоперация.

В прошлом месяце заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал признал, что военная помощь, оказываемая США Украине, привела к напряжению в оружейной промышленности страны. По словам Колина Кала, с начала конфликта Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму около $40 млрд.

В этом году индекс доверия снизился на 4% по сравнению с прошлым годом, когда американский аналитический центр оценил уровень боеспособности вооружённых сил США как «слабый», заявив, что они не способны выиграть ни одну войну против заклятых соперников — Китая и России, не говоря уже о двух одновременных конфликтах.

В докладе, подготовленном вашингтонским фондом «Наследие», только морская пехота была оценена как «сильная», в то время как армия в целом характеризовалась как «находящаяся на грани», Космические силы и ВМС — как «слабые», а ВВС — как «очень слабые», напоминает телеканал Press TV.