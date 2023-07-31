Redacted: американские военные убивали мирных жителей в Сирии, подтвердило новое расследование

Американским журналистам удалось установить, что в ходе операции по захвату лидера ИГ* аль-Багдади в 2019 году американские военные убивали мирных жителей, которые не демонстрировали никаких враждебных намерений, сообщает подкаст Redacted. По данным Redacted, это прямо противоречит заверениям Вашингтона о том, что во время операции ни один мирный житель не пострадал. Как отметил в интервью подкасту независимый журналист Кеворк Алмасян, американцы вообще не щадили в Сирии мирное население — и не стеснялись применять «ковровые» бомбардировки, от которых, к примеру, воздерживается Россия на Украине.

Сегодня появилось новое расследование, подтвердившее, что американские военные убивали в Сирии гражданских лиц. Если вы хоть мельком видели нашу передачу, для вас это не новость — однако же Пентагон заявляет, дескать, «ни в коем случае, гражданских мы не убиваем», и получается, что это новое расследование полностью противоречит заявлениям минобороны.



Если конкретнее, речь идёт о проведённой в 2019 году операции по захвату основателя ИГ* аль-Багдади, в результате которого он совершил самоподрыв: после рейда президент Трамп говорил, что этот рейд провели безупречно, красиво и точно и что ни одно гражданское лицо не пострадало; однако, как показало расследование, всё было совсем не так, а наоборот.



А обсудит с нами эту тему Кеворк Алмасян, который делает публицистику в рамках проекта Syriana Analysis, — как вы и сами знаете, у них ещё есть замечательный YouTube-канал. Он сам из Сирии, но проживает сейчас в Европе. Кеворк, очень рад сегодня вас видеть у нас и спасибо вам! Снова приветствуем вас на нашей передаче.



КЕВОРК АЛМАСЯН, независимый журналист: Рад встрече, Клейтон, и большое вам спасибо за приглашение.



Так зачем вообще США стали охотиться на аль-Багдади? Давайте с этого начнём.



КЕВОРК АЛМАСЯН: Вообще для этого вопроса хорошо бы подобающим образом разъяснить контекст.



ИГ начало расширяться в Сирии между 2013 и 2015 годами, и произошло это в результате раскола между лидерами «Аль-Каиды»** аль-Багдади и аль-Джулани. Разногласия между «Аль-Каидой» и ИГ имеют не идеологическую, а политическую природу: они сводились к тому, кто будет управлять тем или иным районом и так далее.



А в Сирию прибыли вооружения и боеприпасы — речь идёт о партии оружия примерно на 200 миллиардов долларов, которое отправили ряду группировок, включая Свободную сирийскую армию, «Джейш аль-Ислам» (террористическая группировка. — ИноТВ), бригаду «Ахрар-аш-Шам» (террористическая группировка. — ИноТВ) и прочие. Однако все эти группировки оказались слишком слабыми, чтобы противодействовать ИГ и «Аль-Каиде», поэтому их либо вобрала в себя «Аль-Каида», либо ИГ с «Аль-Каидой» смогли их включить в свою зону влияния. Поэтому большая часть всех этих вооружений, которые просто сбросили в Сирии, в итоге оказалась в руках ИГ и «Аль-Каиды». Так что ИГ на самом деле стало расти и расширять свои территории в Сирии благодаря тем вооружениям, которые отправили страны региона, а также США. Мы же все видели, как они катались на пикапах Toyota, там их сотни были, а ведь серийные номера этих машин никто не проверял. Так откуда же, чёрт возьми, они взялись?



Как бы то ни было, в 2014 году США объявили, что будут бороться с терроризмом в Сирии, и нарекли это всё «коалиция под руководством США по борьбе с терроризмом» — ну или «по борьбе с ИГ в Сирии». Но в 2014 и 2015 годах ИГ расширилось ещё больше — то есть уже после того, как США объявили о том, что будут с ним бороться. А произошло это по той причине, что ИГ использовало сирийскую нефть — они крали всю нефть, закачивали её в танкеры, а потом отправляли их в Турцию, которая входит в состав НАТО. А сын Эрдогана Билал эти танкеры принимал и платил за них ИГ наличными. То есть ИГ из группировки превращалось именно в государство благодаря такой финансовой независимости, и происходило это под пристальным взором коалиции под руководством США, а она должна была в Сирии сражаться с терроризмом, так ведь?



Однако как заявил Джон Керри на встрече с сирийскими опозиционными лидерами в конце 2015 года, США видели, что ИГ расширяет свои владения в Сирии, и считали, что это хорошо, поскольку, по их мнению, когда ИГ дошло бы до Дамаска, оно усилило бы давление на Асада и тот в итоге пошёл бы на компромисс, сделав уступки в пользу Штатов. Но это не сработало, потому что в ситуацию на стороне Асада вмешался Путин, они вместе стали бороться с ИГ и его уничтожили.



Когда США поняли, что ИГ исчерпало свою полезность... И когда я говорю «США», я подразумеваю конкретно ЦРУ и «глубинное государство» Америки, а не обычных людей; уверен, что 99 процентов американцев выступили бы против того, что их правительство творит в Сирии, если бы знали, что оно там творит. Ну а про рейд против аль-Багдади нужно понимать, что, если устранить лидера какой-то организации, это не значит, что эта организация будет ликвидирована или уничтожена; ведь тут имеет значение не только иерархия организации, но и идеология, так что на место того лидера придёт другой.



А между тем утверждалось, что в ходе этого рейда гражданских лиц не трогали и не убивали — однако нам достоверно известно, что когда США, когда американская армия бомбила Ракку, которая была «столицей» ИГ, это были ковровые бомбардировки, они полностью разрушили город, словно Хиросиму или Нагасаки, там остались одни развалины. И я хотел бы здесь сделать кое-какое сравнение: если Россия будет применять такую же стратегию ковровых бомбардировок на Украине, она сможет дойти до Киева за считаные дни. И любой эксперт по геополитике или обороне — да и вообще любой человек, который знает хотя бы азы военного дела, — понимает, что если Россия будет проводить ковровые бомбардировки городов, как это делали американцы в Ираке, Вьетнаме, а теперь и в Сирии, они действительно без труда доберутся до Киева, но у них другие цели.



А как мы теперь узнали из «слитых» документов, в Сирии были жертвы среди гражданских, но Пентагон попытался это скрыть. Поэтому встаёт вопрос: а сколько аналогичных инцидентов было в Сирии или где-либо ещё в мире, которые потом попытались скрыть Пентагон или ЦРУ? Ведь они совместными усилиями могут прикрыть любое расследование. Ну, они же не станут сами себя осуждать — если только не будет серьёзного расследования независимых организаций или хотя бы не будут задавать вопросы.

Вот почему важно, чтобы были журналисты, а не журнашлюхи, ведь между ними есть серьёзная разница: журналист заявления правительства оспаривает, а не повторяет за ним его версии событий.



Дата публикации 28 июля 2023 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.