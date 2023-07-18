Frankfurter Rundschau: США отправляют в Сирию истребители для сдерживания «российской агрессии»

Американцы собираются отправить в Сирию истребители для «противодействия возросшей российской агрессии в небе» над страной, сообщает Frankfurter Rundschau со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне. Причиной такого шага является также углубление военного сотрудничества между Москвой, Тегераном и Дамаском в попытке вытеснить с территории государства американский контингент.
США отправляют в Сирию истребители F-22 для «противодействия возросшей российской агрессии в небе» над страной, сообщает Frankfurter Rundschau. Об этом СМИ сообщил анонимный источник в Пентагоне. Этот шаг также связан с углублением военного сотрудничества между Москвой и Тегераном в рамках боевых действий на Украине, пояснил командующий авиацией объединённых сил Центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
По словам анонимного источника в Пентагоне, Россия также налаживает сотрудничество с Ираном и властями Сирии с целью вытеснить американские войска с территории последней. На данный момент на востоке страны до сих пор находится 900 солдат США, оставленные там якобы для «защиты нефтяных запасов», что было сделано без разрешения сирийского правительства и мандата Совета Безопасности ООН.
По имеющейся информации, в первую неделю июля Вашингтон отправил на Ближний Восток боевые самолёты A-10, а 14 июля — ещё и истребители F-16. В Белом доме такой шаг объяснили необходимостью усилить «присутствие» американской армии как «средства устрашения» Ирана. Там также добавили, что с помощью этой воздушной техники можно будет оказывать поддержку наземным операциям в Сирии.
Россия вмешалась в ход сирийской войны в 2015 году, напоминает издание. В результате ситуация в стране изменилась в пользу сирийского лидера Башара Асада, войска которого смогли освободить большое количество территорий. Сегодня Асад — близкий союзник главы Кремля Владимира Путина.
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