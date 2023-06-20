Infobae: во Всемирный день беженцев Евросоюз раскритиковали за двойные стандарты в миграционной политике

Неправительственные организации раскритиковали EC за двойные стандарты в миграционной политике, а также в политике предоставления убежища, сообщает Infobae. В частности, одна из организаций выразила сожаление из-за избирательного подхода Евросоюза при приёме беженцев.
Во Всемирный день беженцев, отмечаемый 20 июня, неправительственные организации раскритиковали Евросоюз за двойные стандарты в миграционной политике, а также в политике предоставления убежища, сообщает Infobae.
Общественные организации выразили обеспокоенность из-за сдвигов в европейской миграционной политике и выразили сожаление о «двойных стандартах», продемонстрированных Европейским союзом (ЕС) при приёме украинских беженцев и мигрантов, пытающихся пересечь Средиземное море.
В этих организациях отметили, что поток беженцев и внутренне перемещённых лиц находится «на рекордно высоком уровне». Так, по последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, 110 млн человек были вынуждены бежать из-за конфликтов, например на Украине и Судане, а также из-за последствий изменения климата.
В организации Save the Children выразили сожаление из-за «избирательного» приёма беженцев со стороны ЕС. Так, Евросоюз принял 8 миллионов украинских беженцев, из которых 40% составляли дети.
В НПО высоко оценили «значительные» усилия, которые европейские правительства предприняли для заботы о примерно 5 млн украинцев, запросивших временную защиту, но в организации при этом напомнили, это вдвое больше, чем 2,5 млн человек, запросивших убежище в ЕС в 2015 и 2016 годах, когда резко увеличилось количество прибывающих сирийских беженцев.
«Реакция на тот кризис была в лучшем случае неэффективной, а в худшем — жестокой, — заявила представительница Save the Children Дженнифер Зуппироли. — Были введены и ужесточены меры, которые по-прежнему ограничивают возможность несовершеннолетних обращаться за убежищем в ЕС».
В организации выразили надежду на то, что подход, избранный властями Евросоюза по отношению к украинским беженцам, станет «образцом на будущее».
При этом НПО предупредила: «Каждый 50-й беженец и мигрант умирает или исчезает на средиземноморских маршрутах в Европу, а дети и подростки по прибытии страдают от насилия и бесчеловечных условий».
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