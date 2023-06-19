SZ: замешана международная банда — Греция просит ЕС помочь в расследовании крушения судна с мигрантами

Поиском виновных в крушении судна с мигрантами у берегов Греции теперь займётся Европол: власти страны инициировали международное расследование, сообщает Süddeutsche Zeitung. По словам выживших, на борту затонувшего судна могло находиться более 700 человек, в том числе более ста детей. Предполагается, что смертельная переправа из Африки в Европу была организована международной бандой контрабандистов. Однако серьёзные обвинения звучат и в адрес греческой береговой охраны.

Международное расследование теперь должно прояснить, как произошло крушение судна у берегов Греции, в результате которого, предположительно, погибли несколько сотен человек. Как сообщают греческие СМИ, власти страны обратились за помощью к Европолу, полицейской службе ЕС. Предполагается, что смертельная переправа из Африки в Европу была организована международной бандой контрабандистов. По словам спасённых мигрантов, на борту затонувшего судна могло находиться более 700 человек, в том числе более ста детей, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Девять подозреваемых в контрабанде граждан Египта, которые находились на борту и выжили, должны быть доставлены в прокуратуру в понедельник. Тем временем в море — примерно в 50 морских милях к юго-западу от полуострова Пелопоннес — продолжаются поиски пропавших без вести с помощью вертолётов и катеров. Однако работу затрудняют плохие погодные условия и сильный ветер. Поиски, вероятно, придётся прекратить в ближайшее время: спустя более 72 часов после кораблекрушения реальной надежды найти выживших нет. Глубина Средиземного моря в этом месте превышает 5 тыс. м.

По сообщениям греческих СМИ, девять задержанных являются не организаторами контрабанды людей, а пособниками. Власти вышли на их след благодаря показаниям других выживших в катастрофе. Сообщается, что только за последние несколько месяцев банда организовала до 18 переправ по Средиземному морю из Ливии в Италию. Выжившие рассказали, что заплатили за переправу от €5 тыс. до €6 тыс. на человека. По информации СМИ, один из задержанных признался, что получал деньги за работу на борту. Остальные отвергли все обвинения.

Обвинения звучат и в адрес греческой береговой охраны. Первоначально сообщалось, что её сотрудники отказались вмешиваться и тем самым способствовали кораблекрушению. Береговая охрана защищается: в заявлении службы указывается, что за несколько часов до кораблекрушения людям на борту был брошен канат, чтобы доставить их в безопасное место. Однако те отбросили канат назад, поскольку хотели добраться до Италии, а не до Греции.

По другим сообщениям, береговая охрана якобы привязала к перегруженному судну канат и попыталась отбуксировать его в сторону Италии. Действия сотрудников службы схожим образом независимо друг от друга описали 10 выживших. Сообщается, что при этом судно накренилось и в конечном итоге затонуло. Греческие власти опровергают это обвинение, пишет Süddeutsche Zeitung.