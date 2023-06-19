Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: замешана международная банда — Греция просит ЕС помочь в расследовании крушения судна с мигрантами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Поиском виновных в крушении судна с мигрантами у берегов Греции теперь займётся Европол: власти страны инициировали международное расследование, сообщает Süddeutsche Zeitung. По словам выживших, на борту затонувшего судна могло находиться более 700 человек, в том числе более ста детей. Предполагается, что смертельная переправа из Африки в Европу была организована международной бандой контрабандистов. Однако серьёзные обвинения звучат и в адрес греческой береговой охраны.
SZ: замешана международная банда — Греция просит ЕС помочь в расследовании крушения судна с мигрантами
AP

Международное расследование теперь должно прояснить, как произошло крушение судна у берегов Греции, в результате которого, предположительно, погибли несколько сотен человек. Как сообщают греческие СМИ, власти страны обратились за помощью к Европолу, полицейской службе ЕС. Предполагается, что смертельная переправа из Африки в Европу была организована международной бандой контрабандистов. По словам спасённых мигрантов, на борту затонувшего судна могло находиться более 700 человек, в том числе более ста детей, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Девять подозреваемых в контрабанде граждан Египта, которые находились на борту и выжили, должны быть доставлены в прокуратуру в понедельник. Тем временем в море — примерно в 50 морских милях к юго-западу от полуострова Пелопоннес — продолжаются поиски пропавших без вести с помощью вертолётов и катеров. Однако работу затрудняют плохие погодные условия и сильный ветер. Поиски, вероятно, придётся прекратить в ближайшее время: спустя более 72 часов после кораблекрушения реальной надежды найти выживших нет. Глубина Средиземного моря в этом месте превышает 5 тыс. м.
 
По сообщениям греческих СМИ, девять задержанных являются не организаторами контрабанды людей, а пособниками. Власти вышли на их след благодаря показаниям других выживших в катастрофе. Сообщается, что только за последние несколько месяцев банда организовала до 18 переправ по Средиземному морю из Ливии в Италию. Выжившие рассказали, что заплатили за переправу от €5 тыс. до €6 тыс. на человека. По информации СМИ, один из задержанных признался, что получал деньги за работу на борту. Остальные отвергли все обвинения.
 
Обвинения звучат и в адрес греческой береговой охраны. Первоначально сообщалось, что её сотрудники отказались вмешиваться и тем самым способствовали кораблекрушению. Береговая охрана защищается: в заявлении службы указывается, что за несколько часов до кораблекрушения людям на борту был брошен канат, чтобы доставить их в безопасное место. Однако те отбросили канат назад, поскольку хотели добраться до Италии, а не до Греции.
 
По другим сообщениям, береговая охрана якобы привязала к перегруженному судну канат и попыталась отбуксировать его в сторону Италии. Действия сотрудников службы схожим образом независимо друг от друга описали 10 выживших. Сообщается, что при этом судно накренилось и в конечном итоге затонуло. Греческие власти опровергают это обвинение, пишет Süddeutsche Zeitung.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Süddeutsche Zeitung Германия Европа
теги
авария арест Африка беженцы Греция дети Европа Италия катастрофа контрабанда корабль Ливия мигранты море обвинение полиция расследование смерть Средиземное море судно торговля людьми
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров