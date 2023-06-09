Das Erste: в ЕС согласовали реформы об ужесточении миграционной системы

После долгих переговоров на встрече в Люксембурге министры внутренних дел стран — членов ЕС всё-таки согласовали план по реформированию миграционной системы союза, сообщает Das Erste. Он предусматривает ужесточение мер в отношении мигрантов, у которых нет перспектив на получение статуса беженца. Таких будут сразу отправлять обратно на родину. Также Брюссель будет спрашивать денежную компенсацию с тех европейских государств, которые не принимают у себя мигрантов.

После многолетних споров страны — члены ЕС наконец-то договорились о реформе миграционной системы союза, сообщает Das Erste. Это решение было принято на встрече европейских министров внутренних дел в Люксембурге. Теперь с мигрантами, у которых нет перспектив на получение статуса беженца, будут обращаться жёстче.

Люди, прибывающие из стран, которые считаются безопасными, будут попадать в специальные учреждения, находящиеся под жёстким контролем. Там в течение 12 недель будет проводиться проверка на предмет наличия у человека оснований для предоставления статуса беженца. Если их не будет, его или её немедленно отправят обратно на родину.

В ходе переговоров немецкое правительство настаивало на том, чтобы новые ограничения не коснулись семей с детьми, но Берлину пришлось отказаться от этого требования и пойти на компромисс. Впрочем, по словам немецкого министра внутренних дел Нэнси Фезер, власти ФРГ продолжат прилагать все возможные усилия, чтобы защитить права детей. При этом она заявила, что в целом довольна результатами встречи в Люксембурге: «Мы наконец-то сможем обеспечить надёжное управление и регулирование миграции и новую, солидарную миграционную политику». По её словам, это «исторических успех».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также поддержала реформы: «Компромисс отнюдь не простой. Будем честны, если бы мы, немецкое правительство, в одиночку согласовывали реформу, она бы выглядела по-другому… Но нужно быть честным и в другом: тот, кто считает, что этот компромисс неприемлем, соглашается с тем, что в будущем никакого распределения не будет».

Новый план Брюсселя также предусматривает усиление солидарности по отношению к странам — членам ЕС, которые находятся на границе союза. ЕС собирается принуждать государства, которые не принимают у себя беженцев, к выплате денежных компенсаций. Именно поэтому Венгрия проголосовала против реформы. Против неё выступали многие и в самой Германии. Ранее 730 членов партии зелёных подписали адресованное немецкому правительству коллективное письмо с требованием не допустить «масштабных ограничений права на убежище». К их призыву присоединились десятки актёров, музыкантов, а также других известных личностей.