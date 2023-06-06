Беженцы, разрушенные дома и жители, готовые дать отпор врагу, — корреспондент TF1 рассказал об обстановке в Белгородской области

Шебекино после обстрелов ВСУ превратился в город-призрак, констатирует побывавший в Белгородской области корреспондент TF1. По его словам, большинство жителей покинули город, но есть и те, кто не намерен бросать родной дом, даже если придётся воевать с противником с помощью вил. И пока одни жители региона размещаются в центрах приёма беженцев в Белгороде, другие учатся обращаться с оружием, чтобы защитить отечество от угрозы, передаёт телеканал.

Эта дорога ведёт к границе. Здесь повсюду заграждения — опасаются шпионов и диверсантов. Мы в России. В регионе, превратившемся в зону военных действий.

ЕВГЕНИЙ, волонтёр: Где мы проезжали, там упала ракета, нескольких человек ранило или убило.

Мы въехали в Шебекино — российский город с населением 40 тысяч человек, расположенный в четырёх километрах от границы, который сегодня стал городом-призраком.

ЕВГЕНИЙ: Смотрите. Это позавчера.

Повреждённые огнём, обвалившиеся, пробитые осколками здания. На дороге нам встречается российский армейский грузовик. Невозможно узнать, какое количество людей Москва отправила в подкрепление. Наш сопровождающий Евгений занимается волонтёрской работой с октября. Уже больше 15 месяцев после ввода войск на Украину он видит, как по его стране, по России, тоже наносят удары. Его текущая миссия — эвакуировать последних жителей. Это непросто.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Куда нам идти? От смерти не убежишь. Если надо, вилами будем драться. Мы никогда отсюда не уедем, у нас здесь вся жизнь.

Основная часть населения уехала вглубь страны, в Белгород — столицу региона, расположенную в 30 километрах. Вот городской стадион, превращённый в центр приёма перемещённых гражданских лиц.

ЖЕНЩИНА: Это мой город. Мой город! Наш город Шебекино! Как не переживать? Я там прожила всю свою жизнь! Всю! А тут меня взяли и выкинули!

С одной стороны — тысячи беженцев от войны, которая пришла к ним в дом. С другой — гражданские, готовящиеся к боям.

ЖЕРОМ ГАРРО, специальный корреспондент TF1: Сейчас мы в сельской местности, в нескольких километрах от Белгорода. Именно сюда россияне приезжают для военного обучения. Инструкторов, как вы увидите, присылает ЧВК «Вагнер».

Частную военную компанию «Вагнер» в США считают международной преступной организацией, а в Европейском союзе обвиняют в бесчинствах на Украине. Сотрудники ЧВК обучают добровольцев — как мужчин, так и женщин — баррикадной тактике.

ИНСТРУКТОР: Отход! Егор, отойди!

Во время тренировки инструкторы стреляют вокруг своих людей настоящими пулями, чтобы ещё сильнее повысить напряжение.

МУЖЧИНА: Зачем я здесь? Ну, для меня это очевидно. Вы видите, что происходит в регионе? На Российскую Федерацию нападают, мы должны защитить отечество.

Россия в опасности — эту же риторику регулярно использует и сам Владимир Путин, чтобы оправдать то, что здесь всё ещё называют специальной военной операцией.

Дата выхода в эфир 05 июня 2023 года.