RTBF: премьер Бельгии пообещал расследовать использование бельгийского оружия в атаках на Белгородскую область

21:34
Небензя: для исполнения пунктов Гросси по ЗАЭС не нужна резолюция, России их исполняет
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, предложенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать новые резолюции.
21:31
Тарпищев не удивлён получением Грачёвой гражданства Франции
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал понять, что знал о планах Варвары Грачёвой получить французское гражданство.
21:26
Apple представила новые MacBook Air и Mac Pro
Американcкая компания Apple представила новый ноутбук MacBook Air, настольный компьютер Mac Pro и компактный Mac Studio.
21:13
Фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24
В Федерации фигурного катания Грузии сообщили, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили спортивное гражданство.
21:13
СЦКК ДНР: в Донецке сработала ПВО, над городом сбита американская ракета HARM
Противорадиолокационная ракета США AGM-88 HARM сбита над центром Донецка.
21:13
Участниками «Школы профориентации для родителей» в Подмосковье стали более 100 человек
Участниками нового проекта «Школа профориентации для родителей» в Московской области стали более 100 человек.
21:12
Фестиваль-конкурс «Гармония» откроется 12 июня в Тюмени
Открытие Областного фестиваля-конкурса гармонистов «Гармония» состоится 12 июня в Тюмени.
21:12
Синоптик Кичанова высказалась об уникальной жаре в Новосибирской области
Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова прокомментировала жару в Новосибирской области. По её словам, жара в +35...+39 °С, которая держится в регионе в течение десяти дней, является совершенно уникальной для региона погодой.
21:12
В ЯНАО открыли офис Комитета семей воинов Отечества
В Салехарде заработал офис Комитета семей воинов Отечества.
21:12
В Ставропольском крае заработала новая ветроэлектростанция
В Ставропольском крае начала работу новая ветроэлектростанция мощностью 160 МВт. Она уже поставила первые 100 МВт энергии.
21:12
Темой Книжного салона — 2024 в Петербурге станет 225-летие Пушкина
Основной темой Книжного салона в 2024 году в Санкт-Петербурге станет 225-летие Александра Пушкина, заявил глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.
21:11
Диетолог Соломатина посоветовала не употреблять хлеб на ночь
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употреблять хлеб на ночь нежелательно, так как это может привести к набору лишнего веса.
21:11
Диетолог Кривошеева: обезжиренные продукты могут быть вредны из-за добавок
Врач эндокринолог-диетолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» и ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Анна Кривошеева заявила, что обезжиренные продукты могут быть вредны для здоровья, и увлекаться ими нежелательно.
21:11
Выставка народных промыслов открылась в Нижегородском кремле
Выставка «Кустарь-художник: от промысла к народному искусству» открылась в Манеже Нижегородского кремля.
21:06
СК возбудил дело после того, как подросток облил сверстника горючей жидкостью в Москве
Уголовное дело возбуждено после того, как подросток облил сверстника горючей жидкостью в Москве. Об этом сообщили в СК России.
21:06
Жителям отселённых белгородских муниципалитетов сделают единоразовые выплаты
Губернатор Белгородской области доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ситуации в регионе, председатель правительства подтвердил, что каждому жителю отселённых муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты.
21:04
Сотомайор остался доволен результатом забега в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве
Мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор остался доволен своим выступлением в забеге звёзд спорта на Никольской улице в рамках Недели лёгкой атлетики.
21:02
Хуснуллин: в 16 регионов России поступило более тысячи новых транспортных средств
В 16 регионов России поступило более 1 тыс. новых транспортных средств в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов.
20:58
Карякин победил Ягудина и Сотомайора в забеге на Никольской
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу в забеге на 60 м в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.
20:57
Скончался Ирек Хартович, оператор фильмов «Легенда №17», «Нюрнберг» и «Экипаж»
В возрасте 72 лет умер кинооператор Ирек Хартович, работавший над такими крупными лентами, как «Легенда №17», «Экипаж» и «Нюрнберг».
20:47
Фигуристки пробежали 60 метров на Неделе лёгкой атлетики
В Москве на Никольской улице завершился забег на 60 м в рамках Недели лёгкой атлетики.
20:42
Делегация России: иском к Москве Киев отвлекает внимание от подавления прав меньшинств
Иском к России в Международном суде ООН Украина пытается отвлечь внимание от своей многолетней практики подавления прав миллионов русских и национальных меньшинств.
20:40
AD: Промес намеревался выручить с партии кокаина €6 млн
Нападающий «Спартака» Квинси Промес хотел выручить €6 млн от продажи наркотиков.
20:40
В селе Глотово 14-летний мальчик получил контузию из-за взрыва украинского снаряда
В приграничном селе Глотово (Белгородская область) 14-летний мальчик получил контузию из-за взрыва украинского снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
20:32
Евросоюз ввёл санкции против девяти россиян из-за приговора Кара-Мурзе
Евросоюз ввёл санкции против девяти граждан России в рамках режима «за нарушение прав человека».
20:32
В Сочи возбудили уголовные дела в отношении участкового и матери убитого ребёнка
Уголовные дела возбуждены в отношении матери убитой семилетней девочки и местного участкового в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Краснодарскому краю.
20:27
Карасёв: пока что УЕФА не выходит с нами на связь — просто тишина
Российский арбитр Сергей Карасёв высказался на тему отстранения судей от международных турниров.
20:25
L'Équipe: теннисистка Грачёва получила французское гражданство
Россиянка Варвара Грачёва в ближайшее время может начать выступать за сборную Франции по теннису.
20:22
Иммунолог Крючков назвал метапневмовирус одним из ОРВИ
Иммунолог Николай Крючков заявил, что метапневмовирус давно известен и является одним из ОРВИ.
20:22
В Казани открыли мемориал, посвящённый Шаляпину и Горькому
Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани мемориал, посвящённый оперному певцу Фёдору Шаляпину и писателю Максиму Горькому.
20:22
Автоэксперт Канаев рассказал о неполадках машины, которые нельзя игнорировать
Автоэксперт Сергей Канаев рассказал о неполадках машины, которые указывают на то, что движение следует немедленно прекратить. Одним из таких поводов он назвал люфт рулевого колеса.
20:21
В Крыму построят три объекта по обработке и захоронению мусора
В Крыму построят три объекта по обработке, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
20:21
В трёх областях Украины вновь объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
20:21
В Подмосковье протестируют систему распознавания домашних животных с использованием ИИ
В Московской области протестируют систему распознавания домашних животных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
20:20
На портал услуг Тюменской области поступило более 450 тысяч заявлений от жителей с начала года
Жители Тюменской области подали более 450 тыс. заявлений на портал услуг в 2023 году.
20:20
В Тюменской области отремонтировали 23% дорог по нацпроекту
План по ремонту дорог в Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили на 23%, заявили в Главном управлении строительства региона.
20:19
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом по трём воздушным целям
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом по трём воздушным целям.
20:14
Репортёр Grayzone обнаружил у места взрывов на «Северных потоках» дайверский ботинок
Репортёр The Grayzone в ходе независимой экспедиции у места взрывов «Северных потоков» обнаружил ботинок, который носят дайверы ВМС Соединённых Штатов и Украины.
20:13
Черчесов: Дзюба в каждом клубе доказывает свою состоятельность
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
20:10
Мостовой: Малком заслужил звание лучшего футболиста РПЛ сезона-2022/23
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что форвард петербургского «Зенита» Малком заслуженно был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.
20:08
В Госдуме подготовят законопроекты по поддержке инвестиционных проектов в СПГ-отрасли
В Госдуме подготовят законопроекты по поддержке стратегических инвестиционных проектов в СПГ-отрасли, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
20:01
Число пострадавших от контрафактного алкоголя в Самарской области увеличилось до семи
В Самарской области к врачам обратились семь человек после употребления контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
19:58
Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника выросли почти на 23%
Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов 5 июня выросла почти на 23% и поднялась выше $320 за тысячу кубометров.
19:52
Черчесов: Кузяев — единственный российский футболист, которого я бы хотел видеть в «Ференцвароше»
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что хотел бы видеть в клубе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
19:42
Гладков: покинувшим дома жителям Белгородской области предоставят кредитные каникулы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям региона, вынужденно покинувшим населённые пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы.
19:42
Минюст Грузии готов запустить процедуру предоставления гражданства Дэвис и Смолкину
Глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал условия, при которых правовое ведомство сможет запустить процедуру предоставления гражданства российским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину.
19:40
Голкипер «Крыльев» Ломаев: я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина»
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на информацию, что к нему проявляют интерес другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:38
В приграничном селе Новая Таволжанка могут оставаться до 100 человек
В приграничном селе Новая Таволжанка, по последним данным, оставались около 100 жителей, сейчас зайти в населённый пункт и уточнить данные нельзя из-за обстрелов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
19:37
Президент Египта заявил, что страна будет содействовать сдерживанию кризиса на Украине
Египет готов приложить все усилия для сдерживания кризиса вокруг Украины. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
19:31
Белгородский Минздрав опроверг сообщения о стационарах, переполненных ранеными военными
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о том, что в регионе стационары переполнены ранеными военными.