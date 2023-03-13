La Dernière Heure: конфликт на Украине не отразился на торговле между Бельгией и Россией

08:14
Рублёв вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
08:12
«Тампа» проиграла «Виннипегу» в НХЛ, Василевский отразил 19 бросков
«Тампа» проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:09
Дебютная шайба Дорофеева в НХЛ помогла «Вегасу» обыграть «Сент-Луис»
«Сент-Луис Блюз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:03
«Каролина» уступила «Нью-Джерси» в НХЛ, Кочетков отразил 20 бросков
«Каролина» уступила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:00
Белгородский губернатор заявил, что женщина при ракетной атаке получила сотрясение мозга
Женщина, пострадавшая при ракетном обстреле ВС Украины Белгородской области, находится в состоянии средней степени тяжести.
08:00
Хачанов не смог выйти в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе.
07:55
Фильм «Все везде и сразу» завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года»
Фильм «Всё везде и сразу» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
07:45
Захарова: власти США будут поддерживать устойчивость банковской системы бумагой и краской
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент США Джо Байден выступит с обращением, посвящённым защите американской банковской системы.
07:43
Марочко: украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на Кременском участке фронта в Донбассе.
07:24
РИА Новости: украинских новобранцев отправляют на фронт после двух дней подготовки
Сдавшийся в плен под Авдеевкой украинский новобранец из 53 бригады заявил, что был отправлен на фронт после двух дней подготовки.
07:11
В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек
В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек.
06:59
Адвокат Шапиро: СК возбудил дело о покушении на убийство командира «Ахмата» Алаудинова
Адвокат Денис Шапиро сообщил, что Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России возбудило уголовное дело по факту покушения на жизнь командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
06:50
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
06:35
МЧС: в подмосковном Одинцове загорелся склад на площади 4320 квадратных метров
Спасатели локализовали пожар на складе в Одинцове в Подмосковье на площади 4320 кв. м.
06:30
В сенате Испании подняли вопрос об участии испанцев в конфликте на Украине
Испанский сенатор Мигель Санчес Лопес обратился к правительству своей страны по поводу участия граждан Испании в военных действиях на Украине. Он попросил предоставить сведения, сколько испанцев напрямую вовлечены в конфликт. С запросом политика ознакомился RT.
06:20
Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР продвигать процесс воссоединения с Тайванем
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня.
06:00
Российские студенты разработали дрон для поиска утечек на трубопроводах
Студенты из Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина (РГРТУ) создали программируемый дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
05:57
Пленный заявил, что офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления
Украинский военнопленный рассказал, что офицеры 53-й бригады ВСУ, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций.
05:31
Кабмин Японии: ракетные пуски КНДР подрывают безопасность и стабильность в регионе
Ракетные запуски Северной Кореи подрывают безопасность и стабильность в регионе.
05:20
Си Цзиньпин: армия КНР должна стать надёжным защитником государственного суверенитета
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю необходимо модернизировать национальную оборону и армию.
05:00
Специалист Дергачёва рассказала, как выбрать карту с кешбэком
Специалист Мария Дергачёва рассказала RT, как выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком.
04:59
ЦТАК: КНДР пообещала США «сверхмощные контрмеры» в ответ на вмешательство в её дела
Министерство иностранных дел КНДР осудило Соединённые Штаты за «гнусное вмешательство» в её внутренние дела посредством обсуждения в ООН положения прав человека в Северной Корее и пообещал отвечать на это «сверхмощными контрмерами».
04:52
Кулемзин: около 100 предприятий и 150 школ повреждены в Донецке при обстрелах
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что около 100 предприятий и 150 школ в разной степени повреждены в городе при обстрелах со стороны украинских силовиков.
04:27
Байден 13 марта выступит с обращением по защите банковской системы США
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что 13 марта выступит с обращением, посвящённым защите американской банковской системы.
04:11
Регулятор штата Нью-Йорк распорядился закрыть Signature Bank из-за системных рисков
Signature Bank закрыли из-за системных рисков.
03:58
Французский политик Асселино: безответственность Запада объединит весь мир против него
Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что поступки западных политиков и СМИ приведут к объединению всего мира против Запада.
03:52
В Хабаровском крае из-за снегопада закрыли федеральные дороги для автобусов и грузовиков
Движение автобусов и грузовиков ограничили по двум федеральным трассам в Хабаровском крае из-за непогоды. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.
03:30
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреливают практически все районы города
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские силовики обстреливают практически все районы города.
03:19
AP: Байден ограничит масштабный проект по бурению нефтяных скважин на Аляске
Американский лидер Джо Байден собирается ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска.
02:57
Власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам банка SVB доступ к их средствам
Американские власти с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося банка США Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям.
02:55
Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал запустить мирный процесс для Украины
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в материале для газеты Der Tagesspiegel призвал запустить мирный процесс для Украины.
02:46
«Роскосмос»: ракету «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х» запустили с Байконура
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур.
02:24
Потапова потерпела поражение от Пегулы в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе (США).
02:21
Пушков: Украина превратилась в прислужницу США, пытающуюся диктовать свою волю хозяину
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США превратили себя в заложницу Украины.
02:15
«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ, у Малкина две результативные передачи
«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01:59
ЦТАК: запущенные КНДР две крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море
Запущенные КНДР две стратегические крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море.
01:56
Лыжница Венг раскритиковала решение FIS уравнять длину дистанций для мужчин и женщин
Пятикратная чемпионка мира норвежка Хейди Венг раскритиковала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять длину дистанций для мужчин и женщин.
01:55
American Thinker: США экономят на утилизации, передавая Украине списанное вооружение
Вашингтон отправляет Киеву списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация.
01:47
В Великобритании заявили об увеличении военного бюджета на $6 млрд в ближайшие два года
Великобритания увеличит расходы на оборону на 5 млрд фунтов ($6 млрд) в ближайшие два года в свете украинского конфликта.
01:34
«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» в Ла Лиге
«Барселона» в гостях обыграла «Атлетик» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
01:28
МВФ уверен, что власти США принимают надлежащие меры по ситуации вокруг банкротства SVB
Международный валютный фонд наблюдает за последствиями для мировой финансовой стабильности от банкротства одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank (SVB).
01:22
Кудерметова проиграла Плишковой и не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).
00:59
Япония впервые с начала пандемии COVID-19 смягчила рекомендации по ношению масок
Япония впервые с начала пандемии COVID-19 смягчила рекомендации по ношению масок в общественных местах.
00:56
Парламент Литвы и Сенат Чехии проголосовали против россиян на Олимпиаде в Париже
Сенат Чехии и парламент Литвы выступили против позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже.
00:49
Тренер «Миннесоты» рассказал, как в клубе обращаются с хоккеистом Капризовым
Главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего команды Кирилла Капризова.
00:45
Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»
«Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:38
ABC News: восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в Сан-Диего в США
Восемь человек погибли в результате опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в Соединённых Штатах, сообщает ABC News.
00:34
Агент Барриоса рассказал о травме своего клиента
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о травме своего клиента, полученной в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
00:28
«Рёнхап»: КНДР заявила, что запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
КНДР сообщила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки.
00:19
Hill: победа умеренного консерватора на выборах президента США лишит ВСУ военной поддержки
Журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение о том, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.