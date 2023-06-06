Samnytt: миллионы социальных мигрантов хотят переехать жить в Швецию, что приведёт к уничтожению страны

Швеции грозят разрушительные последствия в случае, если население страны увеличится вдвое за счёт приезжих из стран третьего мира, передаёт издание Samnytt. Как сообщается, подавляющее большинство иммигрантов будет прибывать из государств, уроженцы которых уже доставляют проблемы коренным жителям североевропейского государства. Таким образом многие шведские леволиберальные политики хотят уничтожить национальные границы и позволить людям со всего земного шара селиться там, где они хотят.

Чуть более миллиарда человек из слаборазвитых стран предпочли бы отправиться на Запад для переезда в страны с более высоким уровнем жизни, нежели прилагать усилия, засучить рукава и усердно работать над развитием своей страны. Примерно для 10 млн таких людей Швеция находится первой в списке предпочтительных стран. Об этом свидетельствует исследование, проведённое Gallup World Poll, в ходе которого были опрошены люди в более чем 160 странах. Это означало бы быстрое удвоение населения Швеции — и так же быстро, с большим отрывом, сделало бы этнических шведов меньшинством на своей родине, сетует издание Samnytt.

Подавляющее большинство людей, которые хотят приехать на постоянное место жительства в Швецию, — это выходцы из стран третьего мира, многие из которых уже иммигрировали в скандинавское государство. У многих из них там есть родственники или знакомые, которые рассказывали о том, как любой, кто попадает в Швецию, без особых сложностей получает от властей бесплатное жильё, пособия и свободный доступ ко всем социальным услугам. Однако и без того сильно перегруженная шведская система социальной защиты рухнет, если королевство распахнёт двери перед 10 млн мигрантов, которые хотят поселиться в Швеции, поскольку такой натиск страна не выдержит, отмечает Samnytt.

После миграционного кризиса 2015 года миграционная политика Швеции несколько ужесточилась, однако принятых мер было совершенно недостаточно, если их целью было послать сигнал людям в остальном мире не выбирать Швецию в качестве места миграции. По данным проведённого исследования, вместо снижения популярности за последние пять лет произошёл обратный эффект. Несмотря на то что миграционное давление на Швецию выходит за все пределы разумного и управляемого, во многих других западных странах ситуация складывается ещё хуже. Если верить исследованию, Швеция оказывается только на 6-м месте по популярности в Европе, уступая, среди прочих, Германии, Франции и Испании. А в мире, согласно GWP, Швеция занимает только 21-е место, тогда как США, Канада и Австралия лидируют в мире по количеству социальных мигрантов, пишет Samnytt. Тот факт, что миграционные потоки относительно небольшие, отчасти объясняется тем, что в большинстве стран всё ещё существует какая-то форма регулируемой иммиграционной политики, а сдерживающим фактором также является то, что многие желающие уехать на Запад из менее развитых частей мира не имеют средств, чтобы туда добраться. Тем не менее существуют организации, которые работают над увеличением миграционных потоков, например, НПО, которые помогают переправлять мигрантов через Средиземное море, а также такие организации, как фонды Джорджа Сороса*, которые предоставляют мигрантам платёжные карты и другие средства для того, чтобы помочь им переехать на Запад. Из примерно 1 млрд человек, которые живут в слаборазвитых странах и хотят оттуда уехать, трое из четырёх являются явными «социальными мигрантами», которые хотят переехать в высокоразвитую страну. Из них, в свою очередь, каждый четвёртый хочет жить в ЕС и почти каждый третий — в какой-либо другой развитой стране, и США возглавляют этот мировой список. Туда едет каждый пятый, чуть меньше одного из десяти предпочитают Канаду, и примерно столько же предпочитают Австралию. Около 5% хотят поехать в Германию, 4% во Францию, ​​и 2% в Испанию. «Только» 1% выбирает Швецию в качестве первого выбора, подчёркивает журналист Samnytt. Среди тех, кто хочет жить в ЕС, 5%, или около 10 млн человек, предпочитают Швецию другим странам европейского блока. Но эти цифры не учитывают численность населения стран назначения и то, насколько иммиграция повлияет на демографическую картину в целом. Если принять во внимание, что в Швеции проживает всего 2% населения Евросоюза, условно говоря, Швеция оказывается значительно выше в списке популярных направлений миграции в ЕС, резюмирует Samnytt.

* «Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.