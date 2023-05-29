SRF: не из одной страны мира в Швейцарию не приезжает столько беженцев, как из Турции
По данным ООН, ни одна страна в мире не приняла столько беженцев, сколько Турция, отмечает швейцарский телеканал SRF. Поэтому неудивительно, что миграция является определяющим вопросом на заключительном этапе избирательной кампании между президентом Эрдоганом и претендентом Киличдароглу.
Однако люди бегут не только в Турцию, но и из Турции. С февраля турки занимают первое место в статистике по предоставлению убежища в Швейцарии, опережая беженцев из Афганистана, Сирии и Эритреи. Исключение составляют ищущие защиты лица с Украины.
«После неудачной попытки государственного переворота в 2016 году ситуация стала гораздо более напряжённой для определённых групп», — заявил Лукас Ридер из Государственного секретариата Швейцарии по миграции.
Если в прошлом из Турции бежали в основном курды, то в последние годы к ним присоединились люди, близкие к религиозно-общественному движению Гюлена, или, как говорят, близкие к нему. Движение Гюлена считается в Турции террористической организацией и, по мнению правительства, несёт ответственность за попытку переворота в 2016 году.
Политическое преследование — основная причина роста числа заявлений о предоставлении убежища, также отмечает Лайонел Вальтер из швейцарской организации Refugee Aid: «Турция является страной с наибольшим количеством «террористов» во всём мире». Антитеррористические законы позволили классифицировать как террористов и заключить в тюрьму очень большое количество людей.
Многочисленные процедуры означают, что пострадавшие могут особенно хорошо доказать в Швейцарии причины своего бегства. Некоторые из них даже привозят с собой материалы турецкого уголовного процесса, объясняет Вальтер. «У нас уже сложилось впечатление, что эти люди достаточно хорошо обеспечены документами», — рассказывает он.
Помимо преследования оппозиции, в Турции также отмечаются плохие экономические перспективы. Годовой уровень инфляции составляет 44%. Однако лишь немногие люди, скорее всего, решат бежать из страны из-за инфляции. Убежище обычно предоставляется только тем, кто может доказать, что им лично угрожает опасность, например, из-за их политических убеждений, поясняет швейцарский телеканал SRF.
Ссылки по теме
-
CNEWS: 70% французов выступают за референдум по миграционной политике
-
WSJ: наплыв мигрантов истощает ресурсы американских городов
-
Gazeta Wyborcza: польские националисты прогнали украинцев с главной площади Кракова
-
Newsweek: отели Нью-Йорка выселили ветеранов в пользу мигрантов — к возмущению американцев