SRF: не из одной страны мира в Швейцарию не приезжает столько беженцев, как из Турции

Ни одна страна в мире, по данным ООН, не приняла столько беженцев, как Турция. Однако не из одной другой страны мира в Швейцарию не поступает столько заявлений на получение убежища, как из Турции, сообщает швейцарский телеканал SRF. Основная причина роста числа таких заявлений — политическое преследование. Несмотря на плохую экономическую ситуацию в Турции, убежище обычно предоставляется только тем, кто может доказать, что им лично угрожает опасность.

По данным ООН, ни одна страна в мире не приняла столько беженцев, сколько Турция, отмечает швейцарский телеканал SRF. Поэтому неудивительно, что миграция является определяющим вопросом на заключительном этапе избирательной кампании между президентом Эрдоганом и претендентом Киличдароглу.

Однако люди бегут не только в Турцию, но и из Турции. С февраля турки занимают первое место в статистике по предоставлению убежища в Швейцарии, опережая беженцев из Афганистана, Сирии и Эритреи. Исключение составляют ищущие защиты лица с Украины.

«После неудачной попытки государственного переворота в 2016 году ситуация стала гораздо более напряжённой для определённых групп», — заявил Лукас Ридер из Государственного секретариата Швейцарии по миграции.

Если в прошлом из Турции бежали в основном курды, то в последние годы к ним присоединились люди, близкие к религиозно-общественному движению Гюлена, или, как говорят, близкие к нему. Движение Гюлена считается в Турции террористической организацией и, по мнению правительства, несёт ответственность за попытку переворота в 2016 году.

Политическое преследование — основная причина роста числа заявлений о предоставлении убежища, также отмечает Лайонел Вальтер из швейцарской организации Refugee Aid: «Турция является страной с наибольшим количеством «террористов» во всём мире». Антитеррористические законы позволили классифицировать как террористов и заключить в тюрьму очень большое количество людей.

Многочисленные процедуры означают, что пострадавшие могут особенно хорошо доказать в Швейцарии причины своего бегства. Некоторые из них даже привозят с собой материалы турецкого уголовного процесса, объясняет Вальтер. «У нас уже сложилось впечатление, что эти люди достаточно хорошо обеспечены документами», — рассказывает он.

Помимо преследования оппозиции, в Турции также отмечаются плохие экономические перспективы. Годовой уровень инфляции составляет 44%. Однако лишь немногие люди, скорее всего, решат бежать из страны из-за инфляции. Убежище обычно предоставляется только тем, кто может доказать, что им лично угрожает опасность, например, из-за их политических убеждений, поясняет швейцарский телеканал SRF.