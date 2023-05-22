WSJ: наплыв мигрантов истощает ресурсы американских городов

Наплыв мигрантов истощает бюджеты и жилищные ресурсы американских городов, разжигает политическую напряжённость и подогревает споры о том, кто должен платить за размещение вновь прибывших, пишет The Wall Street Journal. При этом в статье отмечается, что нынешняя ситуация стала результатом очередной волны миграционного кризиса в США.

Мигранты истощают ресурсы американских городов не только вблизи, но и вдали от южной границы США, пишет The Wall Street Journal.



Приток мигрантов, прибывающих в американские города, истощает бюджеты и жилищные ресурсы, разжигает политическую напряжённость и подогревает споры о том, кто должен платить за размещение этих людей.



Серьёзной дилеммой стал поиск спальных мест для новоприбывших, многие из которых после нелегального въезда в США были как соискатели убежища выпущены на свободу федеральными властями.



Как заявил финансовый контролёр демократ Брэд Ландер, в настоящее время система приютов Нью-Йорка уже почти наполовину заполнена соискателями убежища, а следовательно, на них уходит половина расходов, выделяемых на эту систему.



Нынешняя ситуация — результат очередной волны миграционного кризиса, говорится в статье. Приграничные города, такие как Эль-Пасо, где в прошлом году один приют обслуживал на 250% больше людей, чем до пандемии, первыми ощущают на себе влияние наплыва иммигрантов. Затем мигранты часто отправляются в другие города по всей территории США, где некоторые из них получают временный приют от местных органов власти или групп помощи.



Вновь прибывшим по закону не разрешается работать в течение нескольких месяцев или более года после того, как они подали заявление о предоставлении убежища в иммиграционный суд. Но мигранты уже давно могут найти работу в теневой экономике, отмечается в статье.



Города и штаты вкладывают деньги в обслуживание мигрантов. Так, Калифорния потратила в общей сложности уже $1,2 млрд на запущенную в 2019 году программу временного размещения и помощи прибывающим мигрантам. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом заявил, что его штат не может поддерживать такой уровень финансирования, и призвал федеральное правительство вмешаться.



Но особенно сильно пострадал Нью-Йорк. В прошлом году Техас и Аризона начали платить за перевозку автобусами недавно прибывших мигрантов в северные штаты, в том числе в Нью-Йорк. Они пояснили свой шаг тем, что эти штаты должны взять на себя часть расходов. Кроме того, в Нью-Йорке действуют судебные решения, которые установили гарантированное право на временное жильё для любого, кто находится в городе и нуждается в приюте.



Администрация Байдена заявила, что у неё нет возможности или полномочий сажать в тюрьму на неопределённый срок всех, кто незаконно пересекает американскую границу. Как напоминает The Wall Street Journal, при разных администрациях действовала такая практика, что многих из тех, кто после въезда в США проходил первоначальное собеседование по вопросам предоставления убежища, обычно отпускали на свободу, а затем эти люди ждали, когда федеральный иммиграционный судья решит их судьбу.