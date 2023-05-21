BFM TV: «антисанитария при лицемерном соучастии мэрии» — французский политик о размещении 400 мигрантов в здании бывшей школы в центре Парижа

Мэрия Парижа создала ситуацию, в результате которой здание бывшей школы в центре Парижа оказалось захвачено сотнями мигрантов, заявил в эфире BFM TV заместитель администрации 16-го округа французской столицы Жиль Мантре. По его словам, нежелание городских властей восстанавливать школу привело к обветшанию здания и поселению внутри него нелегальных переселенцев. Теперь главное беспокойство парижан связано с риском развития эпидемии в помещении, где нет ни электричества, ни горячей воды, отметил политик.

ЖИЛЬ МАНТРЕ, заместитель мэра 16-го округа Парижа: Как уже говорилось в репортаже, проживание мигрантов в школе незаконно. И мэрия Парижа в этом деле занимает позицию лицемерного соучастия. То есть она не осуждает происходящее, не требует немедленной эвакуации, при этом подаёт иск и требует срочного решения суда, которое должно быть вынесено 12 июня. Мы потеряли время без видимых причин, просто потому что мэрия Парижа не хочет предстать в обличье того, кто выгонит мигрантов на улицу. При этом нужно отдавать себе отчёт в том, что происходит. Эта заброшенная школа…

А что делает и чего хочет мэрия 16-го округа?

ЖИЛЬ МАНТРЕ: Мэрия 16-го округа уже несколько лет бьёт тревогу в отношении этого места, которое находится в заброшенном состоянии. И как администрация округа мы хотим, чтобы оно было восстановлено в качестве школы. У мэрии Парижа другой проект, который уже дважды был отклонён судебными органами: она хочет превратить это помещение в социальное жильё. То есть речь идёт о строительстве, об уплотнении, которое не сочетается с правами местных жителей и с местным градостроительным планом.

И вот, всё это тянется, в этих помещениях становится всё больше антисанитарии — ведь они уже шесть лет никем не заняты. И этим пользуются общественные организации, которые в конечном счёте занимают их. Напомню. В апреле здесь было 200 мигрантов, а сегодня их 450. Мигрантов, которые живут там без каких-либо условий. Это совершенно небезопасно: нет проточной воды, нет электричества. Главный риск в том, что здесь могут возникнуть проблемы в области здравоохранения.

То есть эта школа должна снова стать школой?

ЖИЛЬ МАНТРЕ: Сейчас этот вопрос зашёл в тупик, поскольку мэрия хочет устроить здесь социальное жильё, а администрация 16-го округа требует восстановить здание как школу, и в итоге ничего не происходит. То есть мэрия Парижа упрямо держится за проект, который уже дважды был отклонён судебными органами.

То есть это здание точно не станет местом для приёма мигрантов?

ЖИЛЬ МАНТРЕ: Но оно совершенно не предназначено для этого. Вы можете посмотреть кадры.

Но ведь, вероятно, его можно как-то приспособить?

ЖИЛЬ МАНТРЕ: Разумеется. Но есть вопрос краткосрочной перспективы и есть вопрос, касающийся того, что будет с этим местом в будущем. В краткосрочной перспективе главное беспокойство — антисанитария. Мы связались с санитарными службами. Вчера на месте смог побывать Красный Крест, чтобы убедиться, что риска эпидемии нет. Потому что, когда вы помещаете 450 человек в помещении без проточной воды и без электричества, возникает угроза для безопасности и здоровья этих людей.

Простите, Жиль Мантре, эти 450 человек находятся в опасности, но, возможно, эта опасность меньше, чем если бы они были на улице.

ЖИЛЬ МАНТРЕ: Послушайте, я цитирую Красный Крест. 450 человек в одном месте — это создаёт санитарную проблему, совершенно отличную от ситуации, когда эти 450 человек находятся в разных местах. Главный вопрос вот в чём: если мы их переселяем, то куда? Все места в Париже заняты уже давно. После того как мэрия Парижа берёт ответственность за мигрантов на себя, в среднем они проводят в отеле около четырёх лет. Все места уже заняты. Задача префектуры парижского региона найти для них другие места в регионе или в других частях Франции, но, очевидно, что в Париже устроить это невозможно, уже невозможно.

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.