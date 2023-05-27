CNEWS: 70% французов выступают за референдум по миграционной политике

Подавляющее большинство жителей Франции поддерживают идею провести референдум для ограничения миграционного потока, сообщает CNEWS со ссылкой на недавний соцопрос. Отмечается, что прямое голосование по этому вопросу устраивает больше половины сторонников правящей партии «Возрождение», тогда как парламентское большинство пока отказалось от такой процедуры.

Всё больше французов поддерживают идею провести референдум по миграционной политике своей страны, пишет CNEWS. Согласно онлайн-опросу CSA, опубликованному 25 мая, 70% жителей Франции согласны принять участие в такой демократической процедуре. В ходе предыдущего исследования от 1 февраля на вопрос «Поддерживаете ли вы референдум по ограничению иммиграции?» положительно ответило 62% респондентов.

Как рассказывает издание, за прямое голосование по миграционному вопросу высказалось чуть больше женщин, чем мужчин — 71% против 69%. Среди возрастных групп чаще всего такой же ответ давала молодёжь 18—24 лет (76%), далее — французы 65 лет и старше (72%), а также люди 25—34 лет (71%). Особенно чёткое разделение наблюдается на социально-профессиональном уровне: поддержали референдум 77% малоимущих граждан, тогда как среди неработающих и богатых этот показатель составляет 68% и 66%.

Что касается политических партий, идея о проведении общего голосования нравится всем сторонникам партии Эрика Земмура «Реконкиста» и 95% сторонникам Национального объединения. Среди республиканцев за проголосовало 77% респондентов, тогда как среди электората «Непокорённой Франции» — 63%, Социалистической партии — 62%, а партии «Европа Экология Зелёные» — только 46%. При этом в статье отмечается, что больше чем половина сторонников правящей партии «Возрождение» (59%) также поддерживают референдум, хотя парламентское большинство на данный момент отказалось от его проведения.

Французская газета напоминает, что два дня назад председатель республиканцев в сенате Брюно Ретайо, лидер партии Эрик Сьотти и председатель фракции в парламенте Оливье Марле направили Эммануэлю Макрону письмо, в котором просят главу государства организовать референдум по миграционной политике Франции. Они подчёркивают, что президент — единственный, кто сможет убедить парламентское большинство «не уклоняться от своего долга перед историей», а население — высказать свою гражданскую позицию на референдуме. «Необходимо слышать и уважать голос французов, — цитирует послание CNEWS. — Он должен звучать громко и чётко, и тогда завтра он станет моделью для всей Европы».