Das Erste: Тунис не хочет быть пограничником для Европы

Представители ЕС отправились в Тунис для обсуждения миграционного вопроса с президентом Каисом Саидом, сообщает немецкий телеканал Das Erste. С начала года число мигрантов, прибывших из страны в Италию, увеличилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако лидер Туниса ещё до начала переговоров заявил, что его страна «не будет пограничником для Европы».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главы правительств Нидерландов и Италии отправились в Тунис для переговоров о решении проблемы миграции. В столице Туниса они обсуждают эту проблему с президентом Каисом Саидом, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Число людей, прибывающих в ЕС из североафриканской страны, резко возросло в последние месяцы. Для большинства мигрантов, направляющихся из Туниса в Европу, пунктом назначения является Италия. Согласно официальным данным Министерства внутренних дел в Риме, с начала года более 53,8 тыс. мигрантов добрались до Италии на лодках. За тот же период прошлого года их было около 21,7 тыс. По данным Агентства ООН по делам беженцев, большинство зарегистрированных в Италии мигрантов прибыли из Туниса.

В начале недели правый премьер-министр Италии Джорджия Мелони уже обсуждала миграционный кризис с президентом Туниса. Она предупредила, что «дестабилизация в Тунисе» будет иметь «серьёзные последствия для стабильности всей Северной Африки».

Мелони предложила платить таким государствам, как Тунис, за то, чтобы они последовательно препятствовали отправке судов с мигрантами в Италию и, таким образом, в Европейский союз. ЕС договорился о чём-то подобном с Турцией в 2016 году, напоминает Das Erste. Пакт между Брюсселем и Анкарой привёл к резкому снижению числа беженцев, прибывающих в Европу. По словам Мелони, на встрече в Тунисе должны быть представлены инициативы по улучшению безопасности в стране и помощи Тунису в получении поддержки от Международного валютного фонда (МВФ).

Как напоминает немецкий телеканал, в феврале президент Саид объявил о репрессиях против мигрантов, обвинив их в том, что они приносят в страну насилие и преступность. С тех пор количество враждебных действий и расистских нападений резко возросло. Это одна из причин, по которой многие стремятся как можно быстрее продолжить свой путь в Европу. Помимо мигрантов из стран к югу от Сахары, с побережья своей родины в Италию переправляются всё больше тунисцев. В связи с обострением экономического кризиса и высоким уровнем безработицы многие из них больше не видят перспектив в Тунисе.

Между тем, Саид подверг критике условия предоставления помощи от МВФ. Среди прочего, Тунис должен сократить субсидии на муку и топливо, сократить большой сектор государственного управления и приватизировать государственные предприятия. По словам Саида, эти изменения могут привести к социальным волнениям.

Его страна не будет пограничной полицией для Европы, сказал президент Туниса после посещения прибрежного города Сфакс, откуда регулярно отправляются суда с мигрантами. Вопросы, связанные с мигрантами, должны решаться гуманитарным путём, коллективно и в соответствии с действующим законодательством, заявил Саид. Мигранты, «к сожалению, являются жертвами глобальной системы, которая относится к ним не как к людям, а исключительно как к цифрам», подчеркнул президент Туниса.

В четверг министры внутренних дел стран ЕС согласовали реформу европейских правил предоставления убежища. В будущем мигранты из стран, которые считаются безопасными, — таких как Тунис — будут направляться в центры приёма после пересечения границы, где они будут содержаться в условиях, схожих с заключением под стражу, пока рассматриваются их перспективы остаться. Если людям не будет предоставлено убежище, их немедленно отправят обратно. Не исключено, что Европарламент ещё будет продвигать поправки к планируемой реформе.

Также встреча в Тунисе, в которой принимают участие фон дер Ляйен, Мелони и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, посвящена обсуждению вопросов более тесного сотрудничества в области экономики и энергетики. Это связано со стремлением ЕС стать ещё менее зависимым от России в области энергоснабжения, поясняет немецкий телеканал Das Erste.