Economist: восстановление от пандемии вызвало в богатых странах рекордный миграционный бум

Развитые государства, включая США, Британию и Австралию, сталкиваются с беспрецедентным притоком иностранцев, пишет The Economist. По мнению издания, отчасти этот феномен объясняется высоким спросом на рабочую силу в этих странах и их стремлениями увеличить население после эпидемии коронавируса.

В прошлом году в Великобританию переехало 1,2 млн человек, что почти наверняка стало рекордным значением. Чистая миграция в Австралию сейчас в два раза выше, чем до пандемии COVID-19. Аналогичный показатель в Испании недавно достиг невиданного ранее высокого уровня, пишет The Economist.

Ожидается, что в этом году в США переедут почти 1,4 млн человек, что на треть больше, чем до распространения коронавируса. В 2022 году чистая миграция в Канаду более чем вдвое побила прошлый рекорд. В Германии она оказалась даже выше, чем во время миграционного кризиса 2015 года, отмечает издание.

«Богатые страны мира в целом переживают беспрецедентный миграционный бум. Население иностранного происхождения растёт быстрее, чем когда-либо в истории», — подчёркивает The Economist, пытаясь разобраться в причинах этого феномена и оценить его возможные последствия.

По мнению издания, во многом происходящее объясняется природой постпандемической экономики. Безработица в развитых государствах, составляющая 4,8%, не была такой низкой уже несколько десятилетий. Владельцы предприятий отчаянно нуждаются в персонале, а количество вакансий приближается к рекордно высокому уровню, что даёт людям из-за рубежа веские причины для переезда.

Движение валюты может быть ещё одним фактором. С начала 2021 года в среднем валюта развивающихся рынков обесценилась примерно на 4% по отношению к доллару. Это позволяет мигрантам отправлять на родину больше денег, чем раньше, поясняет издание.

Кроме того, многие правительства пытаются привлечь больше людей. У Канады есть чёткая цель получить 1,5 млн новых жителей в ближашие три года. Германия и Индия недавно подписали соглашение, позволяющее большему количеству индийцев работать и учиться в Германии. Австралия увеличивает период времени, в течение которого некоторые студенты могут работать после окончания обучения, с двух до четырёх лет.

Многие страны упростили въезд для украинцев. Даже те государства, которые до сих пор враждебно воспринимали миграцию, включая Японию и Южную Корею, стали благосклоннее относиться к чужакам в попытке сгладить негативный эффект от старения населения, обращает внимание The Economist.

По мнению издания, страны, принимающие большое количество мигрантов, как правило, «выигрывают в долгосрочной перспективе», примером чему служит Америка. Так, согласно недавнему исследованию Массачусетского технологического института, приезжие в США создают фирмы на 80% чаще, чем местные.

Эта научная работа также показывает, что мигранты помогают налаживать торговые и инвестиционные связи между родиной и принимающей страной. Вдобавок приток молодых работников помогает увеличить налоговые поступления.

Более того, некоторые экономисты надеются, что миграционная волна принесёт выгоду в краткосрочной перспективе. «Высокий уровень иммиграции полезен для ФРС, который пытается охладить рынок труда и замедлить инфляцию», — рассуждает аналитик Apollo Global Management Торстен Слок. Впрочем, подобные доводы могут быть излишне оптимистичными.

Среди прочего мигранты увеличивают спрос на товары и услуги, что может привести к росту инфляции. Весьма вероятно, именно новоприбывшие вызвали дополнительный скачок арендной платы в Лондоне, где предложения были и без того ограниченными. Аналогичный эффект заметен в Австралии.

Повышение арендной платы способствует повышению общего индекса потребительских цен. Спрос со стороны мигрантов также может объяснить, почему, несмотря на более высокие ставки по ипотечным кредитам, снижение цен на жильё во многих богатых странах оказалось незначительным.

Вероятно, через год или около того этот всплеск пойдёт на спад. Постпандемическое «навёрстывание упущенного» закончится. Тем не менее есть основания полагать, что текущий исторически высокий уровень миграции будет оставаться повышенным ещё какое-то время, заключает The Economist.