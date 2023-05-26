Daily Mail: «впускаем слишком много людей» — британское правительство раскритиковали за рекордный наплыв мигрантов

Премьер-министра Риши Сунак столкнулся с недовольством после того, как выяснилось, что в прошлом году общая иммиграция в Соединённое Королевство достигла невиданных ранее значений — 606 тыс. человек. Консерваторы опасаются, что этот приток иностранцев не только навредит британским рабочим и производству, но и подорвёт шансы партии на предстоящих выборах, пишет Daily Mail.

Глава британского правительства Риши Сунак столкнулся с критикой и даже «мятежом» в рядах соратников после того, как выяснилось, что в прошлом году общая иммиграция в страну достигла рекордных значений — 606 тыс. человек. Члены Консервативной партии опасаются, что этот приток, сопоставимый с населением Глазго, вызовет негативную реакцию в обществе и подорвёт их шансы на предстоящих выборах, пишет Daily Mail.

Кроме того, этот стремительный рост населения за счёт приезжих, который оказался выше прогнозируемых значений на 24%, выявил напряжённость внутри кабинета министров. «Мы отвлеклись от миграции. Мы обещали вернуть контроль, но, похоже, она полностью вышла из-под контроля», — заявил изданию один высокопоставленный чиновник.

«Премьер прав относительно того, что людей волнует нелегальная миграция, но это не единственная проблема. Их также беспокоит нагрузка на госслужбы и жилищный сектор. Мы впускаем слишком много людей», — признал собеседник Daily Mail.

«Некоторые в Министерстве финансов считают, что хороший способ обеспечить рост экономики — наполнять страну всё большим количеством людей. Но подобная практика вредит производительности и британским рабочим, положение которых подрывает массовая миграция со всего мира», — отметил экс-депутат и видный тори Эдвард Ли.

«Гнев и разочарование моих избирателей до сих пор сосредотачивались на нелегальной миграции. Но этот гнев и разочарование будут расти, когда они увидят цифры легальной миграции. Это число (606 тыс. мигрантов — ИноТВ) даёт нам, грубо говоря, восемь новых парламентских округов, и очевидно, что сохранение подобной тенденции является нерациональным», — подчеркнул член палаты общин от Консервативной партии Мартин Викерс.

Министр иммиграции Роберт Дженрик попытался успокоить недовольных. Он признал, что прошлогодние показатели оказались «слишком высокими», и пообещал: «Если нам нужно будет принять дополнительные меры, мы это сделаем».

Но его слова не возымели действия. Обвинения в адрес министров продолжились после того, как Центр политических исследований, в создании которого участвовала Маргарет Тэтчер, спрогнозировал, что общая иммиграция в Соединённое Королевство может достигать миллиона.

Председатель организации Migration Watch UK, выступающей за ужесточение пограничного контроля, Альп Мехмет предположил, что правительство пыталось «умерить ожидания» публики, допуская появившиеся ранее слухи о том, что число приехавших в страну мигрантов оказалось выше ожидаемого. «С учётом сопоставимого с населением Глазго количества людей, прибывающих ежегодно, дополнительное давление на жильё, национальную службу здравоохранению, хирургию общей практики, школы и другие службы — все они и без того находятся под серьёзным давлением — станет невыносимым», — предупредил он.

«Эти экстраординарные цифры, в том числе удвоение числа рабочих виз после пандемии, показывают, что у консерваторов нет плана и контроля над иммиграцией. Министры совершенно не смогли решить проблему нехватки квалифицированных кадров, особенно в области здравоохранения и соцзащиты, или вернуть людей на работу после коронавируса», — заявила теневой министр внутренних дел Иветт Купер.

Изначально в 2010-м консерваторы обещали ограничить ежегодный приток мигрантов «десятками тысяч». Но эта цель так и не была достигнута, и в конечном итоге при Борисе Джонсоне от неё отказались, обращает внимание Daily Mail.

На октябрьской конференции тори глава МВД Суэлла Браверман утверждала, что намерена сократить уровень общей миграции до менее 100 тыс. человек. Но против её планов выступил ряд ключевых министров, в том числе канцлер казначейства Джереми Хантер. Он заявил, что подобные «драконовские ограничения» могут навредить восстановлению британской экономики.

Сунак также с пониманием относится к призывам бизнеса разрешить трудовым мигрантам восполнять дефицит кадров. На днях премьер объявил о выдаче ещё 45 тыс. временных виз для сезонных сельскохозяйственных рабочих, поскольку с такой просьбой к нему обратилось фермерское сообщество.

Между тем недавний опрос общественного мнения показал, что британское общество с пессимизмом относится к миграционной политике обеих ведущих партий. При этом 60% респондентов признались, что не доверяют тори в этом вопросе, заключает Daily Mail.