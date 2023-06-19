CNN: одна из самых страшных трагедий в регионе — при крушении судна у берегов Греции погибли cотни пакистанцев

В результате крушения переполненного рыболовного траулера в Средиземном море утонули свыше 300 граждан Пакистана, пытавшихся нелегально попасть в ЕС. Председатель сената южноазиатской страны Садик Санджрани, озвучивший число погибших, выразил соболезнование их родственникам и заявил, что этот инцидент демонстрирует необходимость разобраться с контрабандой людей, передаёт CNN.

В результате крушения переполненного рыболовного траулера у берегов Греции погибли более 300 пакистанцев. Произошедшая трагедия вновь обнажила миграционный кризис, стоящий перед Европейским Союзом, пишет CNN.

Председатель сената Пакистана Садик Санджрани раскрыл число погибших, которое не получило подтверждения греческой стороны,и выразил соболезнования их семьям. «Этот опустошительный инцидент подчеркиваёт настоятельную необходимость разобраться и осудить отвратительный акт незаконной перевозки людей», — заявил политик.

Пакистан переживает самый тяжёлый экономический кризис за последние десятилетия. При этом попытки властей получить финансовую помощь от МВФ осложняются политическими беспорядками, обращает внимание CNN.

За последний год экономический рост в южноазиатской стране, население которой составляет 220 млн человек, остановился, а инфляция резко пошла вверх. Проблемы с экспортом основных продуктов питания зашли так далеко, что приводили к давкам со смертельным исходом в распределительных центрах, отмечает телеканал.

Увеличение числа пакистанцев, пересекающих опасные маршруты в Европу в поисках лучшей жизни, отразилось на всей стране. Это побудило премьер-министра Шехбаза Шарифа объявить понедельник национальным днём траура по погибшим в результате кораблекрушения.

Кроме того, он приказал провести «высокоуровневое расследование» относительно инцидента. «Я заверяю страну, что те, кто будет уличён в небрежном отношении к своим обязанностям, будут привлечены к ответственности. Ответственность будет установлена после расследования и полетят головы», — написал в своём микроблоге глава правительства.

Между тем, по данным миграционного агентства ООН, когда переполненное судно перевернулось, на его борту находились порядка 750 мужчин, женщин и детей. В итоге погибли сотни человек, и произошла одна из самых страшных трагедий в Средиземном море, заявила комиссара ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Чиновница осудила роль «контрабандистов», которые занимаются нелегальной перевозкой людей. «Они не отправляют их в Европу, они отправляют их на смерть», — сказала Йоханссон и призвала покончить с подобной практикой.

Мужчина, родственники которого находились на борту, заявил телеканалу, что судно перевернулось из-за «неправильной» буксировки, которую осуществляла греческая береговая охрана. Но официальные представители Афин отвергли эти обвинения.

В то же время происшествие подняло неудобные вопросы об отношении ЕС к беженцам. Несмотря на опасности, десятки тысяч людей готовы рискнуть всем, чтобы совершить небезопасное путешествие в Европу, в то время как многие страны блока усиливают охрану границ и ужесточают позицию по отношению к мигрантам, заключает CNN.