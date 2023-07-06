NBC: США обвинили российских военных в «непрофессиональном и небезопасном» поведении из-за инцидента с беспилотниками в Сирии

США сообщили о том, что в небе над Сирией российские истребители устроили преследование группы американских беспилотников, передаёт NBC. При этом, как отмечается в материале, американские военные назвали поведение российских лётчиков «небезопасным и непрофессиональным».

У нас срочная международная новость, о которой мы вам сообщили немногим ранее. Это свежеопубликованное видео, на котором видно, как сегодня предположительно российский военный самолёт продемонстрировал, как заявили американские военные, «небезопасное и непрофессиональное» поведение в небе над Сирией.



Сообщается о трёх российских истребителях, которые преследовали группу американских беспилотников. Американские чиновники заявили NBC News, что истребители подошли слишком близко и сбросили парашютные сигнальные ракеты. Один из российских пилотов даже включил так называемую форсажную камеру, выпустив горячий поток пламени из задней части истребителя, когда последний расположился прямо перед одним из беспилотников, чтобы оператору дрона было сложнее осуществлять безопасное управление аппаратом. На ваших экранах вы можете частично наблюдать то, что произошло.



Я хотела бы передать слово Кортни Кьюби, которая расскажет нам об этом инциденте. Она как раз занимается освещением этой темы. Так, что же происходит на этом видео? Насколько это опасно? И что это означает для договорённостей о геополитическом порядке? Просветите нас.



КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC: Это уже не первый случай, когда мы наблюдаем, как российский самолёт преследует военное воздушное судно США в небе над Сирией и в других районах. Однако, Халли, причина, почему всё это так важно, состоит в двух вещах. Во-первых, в сбросе парашютных сигнальных огней, что можно немного наблюдать на видео, которое вы только что показали. Они потенциально могли сказаться на траектории полёта беспилотников MQ-9 и попасть в один из них, спровоцировав их падение или вынудив их совершить посадку.



Вдобавок было использование форсажной камеры, когда вы делаете следующее: выпускаете из задней части самолёта сверхгорячее пламя или вспышки. Это делается для того, чтобы лишить находящегося на земле пилота возможности видеть, куда он или она направляется во время полёта. И в обоих случаях существует реальная возможность сделать так, что летательный аппарат либо рухнет, либо во что-нибудь врежется. Возможно, даже в те же самые российские истребители. Так что в небесах над Сирией сегодня сложилась очень опасная ситуация. Хэлли.



А какие контакты, если вообще были какие-то контакты, поддерживались между США и Россией по этому вопросу?



КОРТНИ КЬЮБИ: Честно говоря, это одна из самых интересных частей данной истории. Хотя контакты между США и Россией в целом довольно проблематичны — даже между американскими и российскими военными, — однако единственным местом, где они поддерживались, было то, что США называют каналом связи по предотвращению конфликтов. И тут речь идёт, по сути, о двух полковниках — российском и американском — по обе стороны телефонной линии.



И всегда, когда возникает потенциальная возможность того, что самолёты или военные будут действовать в непосредственной близости друг от друга, они звонят друг другу, чтобы убедиться, что не произойдёт никакого конфликта или никакого несчастного случая. Это единственное место, где связь поддерживалась на протяжении последних нескольких лет, но мы всё ещё наблюдаем инциденты, подобные нынешнему. Хэлли.



Кортни Кьюби была с нами на прямой связи из Пентагона. Кортни, благодарю вас за то, что как всегда внимательно следите за всем происходящим. Спасибо.



Дата публикации 06 июля 2023 года.