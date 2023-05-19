Das Erste: «Асад победил» — Сирия возвращается в Лигу арабских государств после 12 лет изоляции

После длительного периода международной изоляции Башар аль-Асад снова стал желанным гостем на встрече Лиги арабских государств, сообщает Das Erste. К разочарованию сирийской оппозиции, страны региона осознали, что сотрудничество с победившим Асадом отвечает прежде всего их собственным интересам, пишет немецкий автор.

Сирийский оппозиционер Омар Альшогре, ныне студент престижного Джорджтаунского университета, смотрит на возвращение Асада в Лигу арабских государств со «смесью недоумения и отвращения», пишет Das Erste. Он считает это решение ошибкой и добавляет, что страны региона «стоят на неправильной стороне истории». Тем не менее на встрече в Джидде Башар Асад будет снова выступать на трибуне организации, исключившей Сирию ещё в 2011 году из-за жёстких мер по отношению к оппозиции. Это означает, что после десятилетия изоляции государство-пария снова стало государством-партнёром.

«Пытки, кассетные бомбы, отравляющие газы — неужели сильные мира сего на Ближнем Востоке настолько равнодушны к преступлениям, в которых обвиняют Асада, что снова позволили сирийскому президенту сесть за стол переговоров?!» – восклицает автор статьи. Но приходит к выводу, что цинизм в глазах одних для других является простым стратегическим расчётом. Постепенную реабилитацию Асада начали Объединённые Арабские Эмираты, которые год назад пригласили его с государственным визитом. Для обеих стран этот визит нёс пользу. Сирия получила возможность прорвать дипломатическую изоляцию и восстановить экономические контакты, которые очень важны для тяжело пострадавшей экономики. Абу-Даби же смог немного изолировать Сирию от Ирана, своего регионального соперника.

Другие арабские страны последовали примеру Эмиратов. В том числе те, которые очень долгое время рассчитывали на поражение Асада и поддерживали оппозиционные и исламистские группы в Сирии. «По-видимому, они пришли к заключению, что Асад выиграл войну», — пишет автор. Страны — соседи Сирии: Ливан и Иордания — рассчитывают достигнуть с ней соглашения о возвращении беженцев. Дамаск, в свою очередь, демонстрирует готовность к этому на условиях финансовой помощи, которая остро необходима после десятилетия войны и разрушительного землетрясения прошлого года.

Не в меньшей степени в возвращении Сирии в Лигу арабских государств заинтересована и Саудовская Аравия. Для неё это сигнал силы, сообщает Das Erste. Опираясь на богатые нефтяные и газовые резервы своей страны, кронпринц Мухаммед бен Сальман преследует долгосрочную цель сделать Саудовскую Аравию политическим центром региона. Королевство позиционирует себя в качестве самостоятельного политического игрока, который «может на равных заключать союзы с такими странами, как Китай и Россия», и «не позволит Западу поучать себя, уж точно не в вопросах прав человека», — отмечает автор статьи.