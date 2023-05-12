HDN: Турция, Россия, Иран и Сирия договорились нормализовать отношения Анкары и Дамаска

Министры иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии договорились о формировании комитета и создании дорожной карты для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что правительство Эрдогана не вынашивает планов на территорию соседней страны и ввели туда войска для борьбы с терроризмом.

Министры иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии договорились о формировании комитета и создании плана действия для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет Hürriyet Daily News.

По словам чиновника, сначала он встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. После этого они приступили к четырёхсторонним переговорам с участием представителя Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и представителя Сирии Фейсала Микдада.

«Министр иностранных дел Сирии ждал нас внизу, и мы приветствовали друг друга. Возникло некоторое смущение, но мы поздоровались и обменялись рукопожатием», — рассказал Чавушоглу в телеинтервью. Он добавил, что каждая сторона открыто выражала своё мнение.

«У нас нет притязаний на сирийскую территорию. Мы находимся там, чтобы бороться с терроризмом. Мы обсудили безопасное возвращение беженцев в нашу страну. Будет создана дорожная карта», — подчеркнул дипломат.

Чавушоглу отметил, что на встрече обсуждались территориальная целостность Сирии. При этом он подчеркнул, что Анкара начала военную операцию в стране только для того, чтобы «не допустить создания террористического коридора».

«Мы выбили оттуда ИГИЛ* и РПК (Рабочую партию Курдистана, которую Турция считает экстремистской. — ИноТВ). Особенно очевиден план РПК по разделу Сирии; некоторые страны его поддерживают», — заявил он.

Прошедшие переговоры стали первой встречей ведущих дипломатов Дамаска и Анкары с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Министры обменялись мнениями о шагах по восстановлению отношений между правительствами Эрдогана и Асада, обсудили борьбу с терроризмом, политические процессы и гуманитарные вопросы, в том числе «добровольное, безопасное и достойное возвращение» сирийцев на родину, заключает Hürriyet Daily News.